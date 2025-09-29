Carlos Zambrano rompió su silencio y reveló estar pasando por duro momento en Alianza Lima: “Me siento…”

Una de las acciones que más comentarios generó durante el encuentro entre Alianza Lima y Ciencianofue la expulsión de Carlos Zambrano. El defensor vio la tarjeta roja cuando el cuadro ‘íntimo’ ya perdía 2-0, dejando a su equipo en inferioridad numérica en un momento clave del partido.

Esta situación provocó el fastidio de gran parte de la hinchada ‘blanquiazul’. Frente a ello, el ‘Kaiser’ decidió romper su silencio y enviar un mensaje directo a los hinchas del club.

Carlos Zambrano reveló estar pasando duro momento

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las cámaras del programa ‘Fútbol en América’ conversaron con Carlos Zambrano tras su expulsión en Cusco.

El capitán de Alianza Lima mostró su pesar por lo ocurrido ante Cienciano y aprovechó el momento para ofrecer disculpas. Ahora, el central espera dejar atrás este episodio y enfocarse en seguir luchando por los objetivos trazados para la presente temporada.

“Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Me siento culpable, responsable… no solamente este partido sino otros partidos también que ha pasado. Ya llegará el momento de hablar con mis compañeros. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo”, expresó.

Hizo mea culpa

En ese contexto, Zambrano es consciente de que una expulsión en una plaza exigente como Cusco puede afectar seriamente al equipo. Por ello, asumió la responsabilidad del momento y reconoció su error al dejar a Alianza Lima con un jugador menos.

“Una expulsión siempre expone al grupo y más en altura. Simplemente tratar de corregirlas, sé que voy a levantarme de estas. O sea, he pasado cosas peores y a levantarme nada más. Falta mucho todavía”, añadió.

Las expulsiones de Carlos Zambrano en 2025

El año no ha sido fácil para Carlos Zambrano en cuanto a disciplina. Con la roja recibida en Cusco, el central suma 6 expulsiones en lo que va del 2025, divididas entre la Liga 1 y torneos internacionales.

Liga 1: Alianza Lima vs. Cienciano (Cusco) Alianza Lima vs. Cienciano (Matute)

Copa Sudamericana: Alianza Lima vs. Universidad de Chile Alianza Lima vs. Gremio (Brasil) Alianza Lima vs. Talleres (Córdoba) Alianza Lima vs. Talleres (Lima)



