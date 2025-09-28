¿Adiós al título 2025? El mea culpa de Paolo Guerrero tras perder ante Cienciano: “No voy a hablar de los árbitros”

Alianza Lima sufrió un duro golpe en la lucha por el Torneo Clausura 2025 tras caer 2-1 ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Tras el encuentro, Paolo Guerrero, referente del conjunto ‘blanquiazul, ofreció declaraciones donde hizo un mea culpa por el rendimiento colectivo.

“Ya se ha hecho costumbre hablar del árbitro, pero nosotros estuvimos muy dormidos. Nos hicieron goles muy rápido y eso condicionó el resultado de hoy”, señaló el delantero, en tono autocrítico.

El ‘Depredador’ reconoció que el equipo no salió concentrado desde el arranque, y que eso permitió que el ‘Papá’ se adelantara en el marcador antes de que Alianza pudiera reaccionar.

La polémica por el segundo gol y su posición sobre los árbitros

El segundo tanto del equipo cusqueño llegó tras una rápida ejecución de una falta, lo que generó reclamos por parte del plantel de Alianza Lima. Sin embargo, Guerrero prefirió no entrar en polémicas con el arbitraje y se mantuvo firme en su postura.

“No voy a hablar de los árbitros, mis compañeros dicen que el cuarto dijo que iba a pitar, pero jugaron rápido”, explicó el goleador nacional, intentando evitar más controversia.

A pesar del golpe anímico que significó esta derrota, el ‘9’ también dejó un mensaje claro de cara al cierre del campeonato: “Tenemos que continuar trabajando, faltan 7 fechas y no bajar los brazos. Duele perder así”.

