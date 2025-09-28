Cuántas veces fue expulsado Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2025: partidos y suspensiones

Carlos Zambrano volvió a ser protagonista por una acción polémica que le costó otra expulsión con la camiseta de Alianza Lima. Esta vez, el defensor vio la tarjeta roja en el duelo ante Cienciano, jugado en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Con esta nueva sanción, el ‘Kaiser’ acumula un total de seis expulsiones en la presente temporada, sumando tanto competencias nacionales como internacionales.

La última expulsión de Zambrano: codazo y roja directa

El incidente se dio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando Alianza Lima enfrentaba a Cienciano en un duelo clave por el campeonato.

Durante una jugada dividida, Zambrano cometió una dura infracción contra Santiago Arias, delantero del conjunto cusqueño. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja tras considerar que el codazo fue intencional, dejando al cuadro ‘íntimo’ con un hombre menos.

Los partidos en los que fue expulsado en 2025

El año no ha sido fácil para Carlos Zambrano en cuanto a disciplina. Con la roja recibida en Cusco, el central suma 6 expulsiones en lo que va del 2025, divididas entre la Liga 1 y torneos internacionales. Estos son los encuentros donde fue sancionado con tarjeta roja:

Liga 1: Alianza Lima vs. Cienciano (Cusco) Alianza Lima vs. Cienciano (Matute)

Copa Sudamericana: Alianza Lima vs. Universidad de Chile Alianza Lima vs. Gremio (Brasil) Alianza Lima vs. Talleres (Córdoba) Alianza Lima vs. Talleres (Lima)



Estas reiteradas expulsiones no solo afectan al equipo en lo inmediato, sino que también generan suspensiones acumulativas que han hecho que Zambrano se pierda varios encuentros importantes a lo largo del año.

