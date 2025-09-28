Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Cuántas veces fue expulsado Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2025: partidos y suspensiones

El defensor fue expulsado nuevamente y su historial en el 2025 ya preocupa al club 'íntimo' por la cantidad de sanciones acumuladas.

Por Nicole Cueva

Carlos Zambrano sumó una nueva expulsión con Alianza Lima.
© Alianza LimaCarlos Zambrano sumó una nueva expulsión con Alianza Lima.

Carlos Zambrano volvió a ser protagonista por una acción polémica que le costó otra expulsión con la camiseta de Alianza Lima. Esta vez, el defensor vio la tarjeta roja en el duelo ante Cienciano, jugado en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Con esta nueva sanción, el ‘Kaiser’ acumula un total de seis expulsiones en la presente temporada, sumando tanto competencias nacionales como internacionales.

La última expulsión de Zambrano: codazo y roja directa

El incidente se dio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando Alianza Lima enfrentaba a Cienciano en un duelo clave por el campeonato.

Publicidad

Durante una jugada dividida, Zambrano cometió una dura infracción contra Santiago Arias, delantero del conjunto cusqueño. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja tras considerar que el codazo fue intencional, dejando al cuadro ‘íntimo’ con un hombre menos.

Tweet placeholder

Los partidos en los que fue expulsado en 2025

El año no ha sido fácil para Carlos Zambrano en cuanto a disciplina. Con la roja recibida en Cusco, el central suma 6 expulsiones en lo que va del 2025, divididas entre la Liga 1 y torneos internacionales. Estos son los encuentros donde fue sancionado con tarjeta roja:

Publicidad
  • Liga 1:
    • Alianza Lima vs. Cienciano (Cusco)
    • Alianza Lima vs. Cienciano (Matute)
  • Copa Sudamericana:
    • Alianza Lima vs. Universidad de Chile
    • Alianza Lima vs. Gremio (Brasil)
    • Alianza Lima vs. Talleres (Córdoba)
    • Alianza Lima vs. Talleres (Lima)

Estas reiteradas expulsiones no solo afectan al equipo en lo inmediato, sino que también generan suspensiones acumulativas que han hecho que Zambrano se pierda varios encuentros importantes a lo largo del año.

VIDEO: Goles de Hohberg y Valoyes para el 2-0 en Cienciano vs. Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1

ver también

VIDEO: Goles de Hohberg y Valoyes para el 2-0 en Cienciano vs. Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1

Cienciano puso el 2-0 en Cusco y Alianza Lima se negó a continuar el partido

ver también

Cienciano puso el 2-0 en Cusco y Alianza Lima se negó a continuar el partido

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Es ganar o dejar de soñar: las 3 sorpresas que alista Autuori para recibir a Ayacucho FC por el Clausura 2025
Sporting Cristal

Es ganar o dejar de soñar: las 3 sorpresas que alista Autuori para recibir a Ayacucho FC por el Clausura 2025

Universitario observó el peligro que hay en Trujillo para el duelo con Alianza Atlético
Universitario

Universitario observó el peligro que hay en Trujillo para el duelo con Alianza Atlético

¿Mensaje a Alianza? La advertencia de Álex Valera tras brillar en el triunfo ante Cusco FC
Universitario

¿Mensaje a Alianza? La advertencia de Álex Valera tras brillar en el triunfo ante Cusco FC

Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Alianza Lima en Cusco
Liga 1

Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Alianza Lima en Cusco

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo