Cecilio Waterman quiere ir al Mundial y anotó este espectacular doblete en el Panamá vs. Guatemala

El delantero Cecilio Waterman dejó muy en claro que quiere llevar a Panamá al Mundial 2026 y por eso marcó un espectacular doblete en el triunfo de visita ante Guatemala. El atacante que estuvo en Alianza Lima fue el héroe y se llevó las palmas de sus compañeros.

Todo empezó cuando Cecilio Waterman abrió el marcador en el Panamá vs. Guatemala. Sucediendo el 1-0 en el minuto 30 del primer tiempo, el delantero aprovechó que recibió el balón dentro del área y remató de media vuelta.

Para el segundo gol, Cecilio Waterman mostró su gran habilidad y potencia. Justo cuando transcurrían 44 minutos del primer tiempo, el exdelantero de Alianza Lima sacó un disparo potente que venció por segunda vez al portero Nicholas Hagen.

Con este resultado, Panamá sumó tres puntos vitales de visita ante Guatemala. Ahora Panamá tendrá que medirse ante El Salvador este martes 18 de noviembre y tendrá su gran chance de clasificarse de manera directa al Mundial 2026.

Los números de Cecilio Waterman en Alianza Lima

Cecilio Waterman estuvo en la temporada 2024 en Alianza Lima, pero no tuvo un buen desempeño. Si bien estuvo afectado por lesiones, el delantero solo logró anotar 5 goles en la Liga 1 luego de disputar 15 partidos.

A raíz de ello Alianza Lima decidió no renovarle el contrato, el delantero se marchó a Chile, firmó por Coquimbo Unido y salió campeón tras anotar 9 goles en 25 partidos.

Cecilio Waterman en el once inicial de Panamá vs. Guatemala. (Foto: Selección de Panamá)

¿Cuánto vale Cecilio Waterman?

Cecilio Waterman vale 350 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. De todos modos hay que mencionar que no es su cotización más alto pues en el 2021 llegó a estar en 800 mil euros.

¿Cuántos años tiene Cecilio Waterman?

Cecilio Waterman tiene 34 años y está a punto de clasificar con Panamá al Mundial 2026. A falta de una fecha, el país tiene que vencer a El Salvador en condición de local.

Datos claves

Cecilio Waterman anotó un espectacular doblete en la victoria de Panamá contra Guatemala.

El primer gol fue en el minuto 30 y el segundo en el minuto 44 del primer tiempo.

