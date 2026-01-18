Es tendencia:
Dejó de manera sorpresiva Alianza Lima para fichar por histórico equipo de Brasil

Figura del cuadro 'blanquiazul' hizo oficial su fichaje por importante equipo brasileño. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Exfigura de Alianza Lima fichó por club brasileño
© Composición Bolavip PerúExfigura de Alianza Lima fichó por club brasileño

El plantel femenino de Alianza Lima afrontará la temporada 2026 con una baja importante, luego de que Rafinha Marques, capitana y figura del bicampeonato ‘blanquiazul’, decidiera no continuar en La Victoria. La mediocampista optó por regresar a su país para sumarse a un club destacado del fútbol brasileño.

En los últimos dos años, la brasileña fue la jugadora con más minutos disputados en el equipo, acumulando 12 goles y 18 asistencias en 45 partidos. Su destacado rendimiento llamó la atención de varios clubes, y finalmente concretó su fichaje por un nuevo equipo.

Rafinha fichó por histórico equipo de Brasil

El próximo destino de la mediocampista será el Gremio de Porto Alegre. El club ‘Tricolor’ confirmó su fichaje mediante las redes sociales de su equipo femenino, conocido como las ‘Mosqueteiras’.

La institución ‘gaúcha’ le dio la bienvenida a la exfutbolista de Alianza Lima, destacando los importantes logros que alcanzó durante su paso por el fútbol peruano.

¡Rafa Marques es del Tricolor! La carioca fue bicampeona de la Liga Peruana Femenina y fue elegida la mejor jugadora del campeonato el año pasado. Ahora es hora de buscar nuevas conquistas en las Mosqueteiras ¡Bienvenida!“, se puede leer en la publicación.

Estos son los refuerzos de Alianza Lima para el 2026

  • Karla López
  • Geraldine Cardona
  • Odalys Rivas
  • María Marquinez
  • Alondra Vílchez
  • Manisha Kalyan
DATOS CLAVES

  • La mediocampista Rafinha Marques, capitana de Alianza Lima, dejó el club tras lograr el bicampeonato nacional.
  • Gremio de Porto Alegre oficializó el fichaje de la brasileña, quien fue elegida la mejor jugadora de la liga peruana el año pasado.
  • Alianza Lima ha sumado seis refuerzos para la temporada 2026, destacando la incorporación de la internacional Manisha Kalyan.
nicole cueva
