Hinchas de Alianza Lima estallan tras fichaje de Pedro Aquino: “Espero que no…”

Gran polémica causó el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima. Si bien el volante llega para ser el reemplazo de Erick Noriega (que se fue a Gremio), la última información dice que está lesionado de la rodilla, aunque Santos Laguna ha descartado esa noticia.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Pedro Aquino fue anunciado por las redes sociales de Alianza Lima y en la publicación varias personas comentaron que llega “roto” al cuadro de La Victoria. Uno de los mensajes fue del usuario Miguel Aguilar, con la cuenta @Miguel31925870: “Siempre buscan un celeste, la mejor cantera, el mejor club. Pero este llega roto”, explicó.

Otro comentario fue el del usuario Daniel Adrián, con la cuenta @d_adrian25, también escribió sobre la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima: “Siempre me pareció el mejor luego de Tapia, espero que no se rompa”.

El usuario Alejandro, con la cuenta @tamecismo, también habló sobre Pedro Aquino en Alianza Lima: “Peruanos, no se emocionen: tiene la rodilla destrozada, si juega más de 4 juegos es un milagro”.

Publicidad

Publicidad

Aquino nuevo fichaje de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo debuta Pedro Aquino con Alianza Lima?

Pedro Aquino todavía no tiene fecha de debut en Alianza Lima, pero se entiende que será luego de la última Fecha FIFA de las Eliminatorias, puesto que el Torneo Clausura 2025 entra en receso tras el clásico de la fecha 7.

De esta manera, Pedro Aquino debutaría ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura. Jugando en Matute, el partido se jugará sobre la mitad de septiembres, es decir podría ser el viernes 12, sábado 13 o domingo 14.

Publicidad

Publicidad

ver también U. Católica impactó a Alianza Lima: el increíble precio de las entradas para ver el partido por la Copa Sudamericana

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares según información oficial de Salary Sport. Llegando a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se entiende que el cuadro íntimo cubrirá un porcentaje total de su sueldo.

ver también La frase sobre Sporting Cristal que condena a Pedro Aquino: flamante refuerzo de Alianza Lima

¿Cuándo vale Pedro Aquino?

Pedro Aquino vale 1,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Fichado por Santos Laguna en junio del 2023, el volante tiene contrato hasta mediados del 2027, pero ahora jugará cedido en Alianza Lima hasta julio del 2026.

Encuesta¿Hizo bien Alianza fichando a Aquino? ¿Hizo bien Alianza fichando a Aquino? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad