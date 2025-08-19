Es tendencia:
Alianza Lima

OFICIAL: Alianza Lima fichó a Pedro Aquino y reveló impactante detalle en su contrato

En una noticia de último minuto, Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Pedro Aquino, volante que llega desde Santos Laguna de México.

Por Aldo Cadillo

Alianza Lima hizo oficial a Pedro Aquino.
Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Pedro Aquino. Publicando la noticia por sus redes sociales oficiales, el cuadro íntimo reveló que el volante será su nuevo jugador. Con esto da un golpe directo sobre la mesa de la Liga 1 y un fuerte mensaje a Sporting Cristal, club del cual es hincha el mediocampista, pero no pudo contratarlo ante la oferta íntima.

Con un corto, pero preciso mensaje, Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Pedro Aquino: “Bienvenido, Pedro Aquino. A darlo todo por la blanquiazul”, expresó en redes sociales. Además, también se conoció de manera oficial que el volante llega por la transferencia temporal por un año, es decir: estará hasta agosto del 2026 en el cuadro íntimo.

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Pedro Aquino

El fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima es un verdadero golpe sobre la mesa de la Liga 1 pues significa el retorno al Perú de un volante con una calidad comprobada. Si bien se hablaba que tenía una lesión crónica, lo cierto es que Santos Laguna expresó que está totalmente recuperado.

Ahora habrá que ver cómo rinde Pedro Aquino en el Alianza Lima del técnico Néstor Gorosito. Llegando para ocupar el espacio que dejó Erick Noriega, primero tendrá que ganarse el puesto ante otros volantes como Alessandro Burlamaqui o Jean Pierre Archimbaud.

Erick Noriega fichó por Gremio: cuánto dinero recibe Alianza Lima y cuánto ganará el volante

¿Cuánto vale Pedro Aquino?

Pedro Aquino vale 1,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares según información oficial de Salary Sport.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
