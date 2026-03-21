El escándalo que provocó Pablo Guede al rechazar a San Lorenzo: “Si te manejas con tan pocos códigos…”

El escándalo que provocó Pablo Guede tras rechazar la propuesta de San Lorenzo sigue generando repercusiones en el fútbol argentino. La decisión del entrenador de continuar en Alianza Lima no solo tomó por sorpresa a la dirigencia del club de Boedo, sino que también desató una fuerte reacción de Martín Palermo, quien había estado en la órbita del equipo.

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La molestia de Martín Palermo tras la decisión de Guede

Según se pudo conocer, Palermo fue uno de los principales apuntados por la dirigencia de San Lorenzo durante el proceso de búsqueda de entrenador. Incluso, los directivos se reunieron con él y le comunicaron que se pondrían nuevamente en contacto para cerrar el acuerdo.

Sin embargo, el exdelantero se enteró a través de los medios de comunicación que finalmente el elegido era Guede, lo que generó incomodidad en su entorno. La situación se volvió aún más tensa cuando, tras la negativa del actual DT del cuadro ‘íntimo’, el ‘Ciclón’ volvió a buscar a Palermo.

La respuesta del DT fue contundente. Molesto por el manejo de la situación, decidió rechazar la propuesta, dejando en claro su malestar por la falta de claridad en las negociaciones.

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El mensaje a la dirigencia de San Lorenzo que encendió la polémica

En medio de este contexto, Palermo le envió un mensaje directo a Sergio Costantino, actual presidente de San Lorenzo, con una frase que rápidamente se viralizó y expuso su enojo: “Si en este ambiente te manejas CON TAN POCOS CÓDIGOS, te van a hacer la cruz”.

"Si en este ambiente te manejás CON TAN POCOS CÓDIGOS, te van a hacer la cruz"



🗣️ MARTIN PALERMO a Sergio Costantino https://t.co/wbUGPvZkcW pic.twitter.com/4GTFbASkI6 — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) March 21, 2026

La declaración refleja el fuerte descontento del técnico con la forma en la que se manejó el club durante la elección del nuevo entrenador. La ida y vuelta con Guede, sumado a la manera en que fue descartado inicialmente, terminaron por romper cualquier posibilidad de acuerdo.

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Este episodio no solo dejó a San Lorenzo nuevamente en la búsqueda de un DT, sino que también instaló un debate sobre los códigos y la forma en la que se conducen las negociaciones en el fútbol profesional.

DATOS CLAVES

Martín Palermo rechazó dirigir al “Ciclón” tras sentirse maltratado por la dirigencia en el proceso de selección.

El “Titán” envió un duro mensaje al presidente Sergio Costantino: “Si te manejas con tan pocos códigos, te van a hacer la cruz”.

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