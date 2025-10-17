Mientras Alianza Lima se interesa en Luis Advíncula, Mr. Peet confirma a los extranjeros que seguirán: “Los únicos 3 que…”

Todavía quedan algunas jornadas para el término del Torneo Clausura 2025, aunque algunos equipos ya vendrían evaluando opciones de refuerzos y renovaciones de cara a la próxima temporada. Este es el caso de un Alianza Lima que de todas maneras buscará el campeonato y para ello necesita de un plantel mucho mejor armado. Uno de los nombres que sigue sonando es el de Luis Advíncula y recientemente se confirmaron algunos temas relacionados.

El día de se tuvo la palabra de Franco Navarro Jr. respecto al inminente interés en repatriar a Luis Advíncula y manifestó lo siguiente en charla con los medios locales luego del triunfo de Alianza Lima por 3-1 ante Sport Boys: “Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1. Lo cierto es que tenemos que ser respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors. No hay absolutamente nada hoy, pero esto también es fútbol y es un jugador que resulta más que interesante para muchos equipos”.

Si bien Luis Advíncula sigue siendo tema de discusión para Alianza Lima, fue el periodista deportivo Peter Arévalo quien reveló el futuro de algunos jugadores de la actual plantilla que se quedarían sí o sí de cara a la temporada 2026, sobre todo refiriéndose a los extranjeros que en este año han marcado la diferencia a nivel local e internacional y que contarían con todo el respaldo de la directiva para permanecer en el club, teniendo en cuenta que mantienen contrato.

¿Quiénes son los extranjeros que se quedarán sí o sí en Alianza Lima?

“Yo dije en ‘A Presión Radio‘ que entre 4 o 5 jugadores llegarán a Alianza Lima. Por otro lado, los 3 extranjeros seguros seguros, por ahora, son: Guillermo Viscarra que tiene contrato vigente y por un año más, salvo que se presente una oferta de afuera que no ha aparecido; Fernando Gaibor tiene contrato vigente y un año más y Eryc Castillo tiene contrato vigente y hasta el año 2028. Son los únicos 3 extranjeros seguros en la temporada 2026″; reveló Peter Arévalo.

Dicha información se dio durante una de las ediciones del programa digital ‘A Presión con Mr. Peet‘ y con lo cual se podría ir visualizando cómo empezaría a formarse la plantilla de Alianza Lima en la temporada 2026 respecto a los líderes extranjeros que en este año 2025 han rendido muy bien y que seguirán ganándose el cariño del pueblo blanquiazul gracias a sus buenos rendimientos. En cuanto a posibles llegadas, el comunicador no quiso dar nombres precisos.

El esfuerzo económico que Alianza Lima tendría que hacer por el fichaje de Luis Advíncula

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del año 2026 y, de acuerdo a distintas informaciones que llegan de la prensa argentina, se conoce que la directiva no tiene pensado dejarlo ir por una oferta menor a la de 1.5 millones de dólares. Es así que desde Alianza Lima deberían realizar dicho esfuerzo económico para repatriarlo de cara a la próxima temporada, por lo cual no es una negociación tan sencilla que digamos ni tampoco una decisión fácil por lo que representa una inversión de tal magnitud para cualquier club del Perú.

Día, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en condición de visita el próximo lunes 10 de octubre a las 13:15 hora local en el Estadio Huancayo. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán seguir por el camino del triunfo en una ciudad muy complicada por la altura y también por el rival de turno. En cuanto a la transmisión, podrás seguir el duelo por medio de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘; mientras que gracias a ‘Bolavip Perú‘ vivirás todas las incidencias.

