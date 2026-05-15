Luis Iberico fue titular y salió lesionado del duelo ante FC Cajamarca. Además, no dudó en reflejar el presente de Sporting Cristal y pedir disculpas al hincha.

Sporting Cristal perdió 3-1 en su más reciente visita a FC Cajamarca. El Estadio Héroes de San Ramón fue testigo de cómo los celestes se siguen hundiendo cada vez más en el fondo del Torneo Apertura 2026 y por ello es que sus protagonistas mostraron consciencia. En esta ocasión fue Luis Iberico quien analizó el momento que vive el equipo e incluso pidió disculpas a los hinchas.

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Luis Iberico fue titular en la delantera de Sporting Cristal al lado de Irven Ávila, pero no pudo terminar el primer tiempo ya que pidió su cambio. Una dolencia en la parte posterior del muslo lo sacó del encuentro, aunque desde fuera del campo de juego fue capaz de darse cuenta cómo el equipo se vino abajo en todo sentido. Pese a ir ganando, no supieron controlar el trámite y se traen una caída.

“Estamos muy mal la verdad, en serio. Tenemos que revertir esta situación porque estamos muy abajo. Es un papelón el que estamos haciendo. Estoy seguro de que lo vamos a revertir, pero como grupo. No tengo las palabras exactas para responder eso ahora, pero nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho“; comentó Luis Iberico en charla con L1 MAX.

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Respecto a cómo encaran la molestia y la frustración del hincha, el atacante de Sporting Cristal hizo énfasis en la siguiente idea: “Claramente, pedirles disculpas porque no se merecen esto. Nosotros somos los primeros responsables. Entrenamos para ganar y vinimos aquí con esa intención. Comenzamos ganando, pero no pudimos mantener el resultado. Eso duele y da mucha cólera“.

Los malísimos números de Sporting Cristal en este Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal se ubica en el puesto 12 del Torneo Apertura 2026 con 16 puntos conseguidos en 15 fechas disputadas hasta el momento. Es decir que de 45 unidades en juego, los celestes tan solo han sido capaces de sumar la tercera parte cuando claramente la consigna estaba puesta en pelear los primeros lugares. Además, son de los más goleados solo por debajo de Juan Pablo II.

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Los liderados técnicamente por Zé Ricardo, quien por cierto llegó a mitad del Torneo Apertura 2026, tan solo han ganado en 4 ocasiones y en otras 4 sumaron empates. Eso sí, son 7 derrotas las que pintan de cuerpo entero el terrible momento que atraviesan y que incluso genera vergüenza en un hincha que siempre estuvo acostumbrado a pelear títulos, pero que hoy es indiferente.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Luis Iberico fue titular con Sporting Cristal pero salió lesionado por una dolencia muscular.

fue titular con pero salió lesionado por una dolencia muscular. El equipo de Zé Ricardo ocupa la posición 12 tras sumar 16 puntos de 45 posibles.

ocupa la posición 12 tras sumar de 45 posibles. El club rimense registra 7 derrotas y es el segundo equipo más goleado del torneo.