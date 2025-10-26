Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

¿El reemplazo de Barcos y Guerrero? Alianza Lima busca a goleador paraguayo que juega en Chile

Desde Chile reaccionaron al posible fichaje de un delantero de Palestino por el cuadro 'íntimo' y emitieron una fuerte advertencia.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima busca a delantero paraguayo para reemplazar a Barcos y Guerrero.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima busca a delantero paraguayo para reemplazar a Barcos y Guerrero.

Alianza Lima se quedó sin posibilidades de luchar por el título de la Liga 1 2025, cerrando otra temporada sin levantar trofeos. Ante este panorama, la directiva decidió ratificar la continuidad de Néstor Gorosito al mando del plantel, pero también trabaja en la planificación del nuevo proyecto deportivo.

Publicidad

En ese sentido, los ‘blanquiazules’ ya evalúan opciones para reforzar su ataque y uno de los nombres que ha surgido en carpeta es el de un delantero que actualmente milita en Palestino de Chile.

Se trata de Junior Marabel, delantero paraguayo que ha despertado el interés de la directiva de club ‘íntimo’. La posible incorporación del atacante no pasó desapercibida en la prensa chilena, ya que un medio local reaccionó con sorpresa y lanzó una advertencia directa hacia los de La Victoria.

Foto: Felipe Escobedo
Publicidad

La advertencia de la prensa chilena

El portal ‘En Cancha’ publicó una nota sobre el posible fichaje de Marabel, destacando que es uno de los jugadores más importantes de Palestino en la temporada. No obstante, junto a sus buenas estadísticas, también resaltaron un dato negativo que podría generar dudas sobre su incorporación.

Se trata del delantero paraguayo Junior Marabel, que esta temporada suma 11 goles con los árabes entre Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, pese a que en la actualidad cuenta con una larga sequía de siete partidos sin convertir”, señalaron en el sitio web.

Publicidad

Estos números llamaron la atención de los hinchas de Alianza, ya que un ‘9’ se mide principalmente por su capacidad de gol. Por eso, muchos ven esta información como una advertencia para la directiva, que tendrá que analizar con cuidado si finalmente apuesta por la llegada del atacante.

Alianza Lima interesado en el delantero

La información fue difundida por el periodista Renato Luna en el programa ‘Nada Que Yo Sepa’, donde reveló que Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, ya sostuvo un encuentro con el representante de Junior Marabel para evaluar la opción de su incorporación al club.

Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año de contrato, ósea todo el 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza”, reveló el mencionado comunicador.

Publicidad
Mientras en Alianza Lima todavía no saben si renovar a Hernán Barcos, le llueven ofertas del extranjero

ver también

Mientras en Alianza Lima todavía no saben si renovar a Hernán Barcos, le llueven ofertas del extranjero

Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena con fuerza para llegar a Alianza Lima: “Sería atacante por fuera”

ver también

Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena con fuerza para llegar a Alianza Lima: “Sería atacante por fuera”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¡Último momento! Hermano de Guerrero confirma el futuro del '9': "Me dijo que tiene contrato..."
Liga 1

¡Último momento! Hermano de Guerrero confirma el futuro del '9': "Me dijo que tiene contrato..."

¿Ya no renuevan? El irónico pedido a Guerrero y Barcos en Alianza: "Que les hagan un homenaje"
Alianza Lima

¿Ya no renuevan? El irónico pedido a Guerrero y Barcos en Alianza: "Que les hagan un homenaje"

La reacción del Kun Agüero ante la particular invitación de Paolo Guerrero
Copa Libertadores

La reacción del Kun Agüero ante la particular invitación de Paolo Guerrero

Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne en una nueva fecha de la Premier League
Peruanos en el exterior

Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne en una nueva fecha de la Premier League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo