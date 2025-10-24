Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena con fuerza para llegar a Alianza Lima: “Sería atacante por fuera”

Ahora que Alianza Lima empieza a mentalizarse en la próxima temporada, a pesar de que todavía quedan algunas jornadas del Torneo Clausura 2025 y seguramente querrán terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, se habla de la posibilidad de que un crack venezolano pueda llegar a Matute. Hablamos de un delantero que hasta hace muy poco paseó su fútbol por España, Portugal e Italia, que es seleccionado en su país y que tiene una enorme calidad.

Estamos hablando de Darwin Machís, quien actualmente pertenece a las filas de la Universidad Central de Venezuela. Con 32 años de edad y un pasado reciente muy importante en el fútbol europeo, el delantero vinotinto representaría ser uno de los principales candidatos que busca la directiva de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Eso sí, se habla de que la posición solicitada para que se arme una negociación respectiva es la de atacante por fuera.

“Vamos con la información. El futbolista que interesa a Alianza Lima y que lo considera como una de las posibilidades para la próxima temporada, para jugar como atacante por fuera, es el venezolano Darwin Machís. Después de más de diez temporadas en Europa, ha regresado a la liga local de su país y está en la Universidad Central de Venezuela”; reveló el comunicador deportivo Michael Succar durante la más reciente edición del programa digital ‘Mano a Mano‘.

¿Cuál es la situación de Darwin Machís en Venezuela y en qué equipos de Europa jugó?

Darwin Machís llegó a la Universidad Central de Venezuela en el pasado mes de agosto y firmó hasta el final del año 2025, con lo cual quedaría libre al término de la presente temporada y Alianza Lima no tendría que desembolsar ninguna cantidad de dinero por sus servicios. Eso sí, una buena propuesta podría ser muy interesante para persuadirlo y que tome la decisión de jugar nuevamente en el extranjero, así que de todas maneras las siguientes horas serán decisivas.

En cuanto a su pasado compitiendo en el fútbol europeo, el atacante venezolano de 32 años de edad ha sabido defender distintas camisetas de ligas muy importantes a nivel mundial. Equipos como Granada, Vitória de Guimarães, Hércules, Leganés, Udinese Calcio, Cádiz y Real Valladolid. Además, supo jugar en el FC Juárez de México y ahora podría probar suerte por primera vez en el fútbol peruano si es que desde Matute empiezan a gestionar una negociación.

Fuente: Mediotiempo

¿Qué pasaría con Paolo Guerrero y Hernán Barcos si Darwin Machís llega a Alianza Lima?

En el caso de que la presencia de Darwin Machís empieza a sonar con mayor fuerza en la interna de Alianza Lima, las presencias de Paolo Guerrero y Hernán Barcos también generarían cierta incertidumbre entre los hinchas. Durante las últimas horas se pudo conocer que el ‘Depredador’ tendría un acuerdo con el club para quedarse por toda la temporada 2026, mientras que la situación de el ‘Pirata’ todavía es incierta. Seguramente, al término del Torneo Clausura 2025 se conocerá con exactitud cuál será el futuro de ambos goleadores victorianos.

Fuente: Getty Images

