Cusco FC lució totalmente irreconocible y perdió de manera categórica por 8-0 frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Fue un equipo sin reacción y queriendo que el partido se termine antes de tiempo para no seguir sufriendo más goles en un escenario fatal para sus aspiraciones. Por esta situación es que el entrenador Alejandro Orfila habló y no se guardó nada.

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Siendo consciente quizá que un resultado como tal significaría la salida de cualquier entrenador, al parecer este no será el caso en Cusco FC ya que recién son los primeros encuentros de Alejandro Orfila al mando. Eso sí, el uruguayo no se escondió y habló de una enorme vergüenza deportiva por lo que sucedió en Matute y aseguró que esta clase rendimiento no tienen qué volver a darse más.

“Fue una derrota muy dura y no esperábamos una situación así. No hay explicación. El equipo venía respondiendo de buena manera y tenemos que hacer una autocrítica entre nosotros. Que esto no vuelva a suceder y hay que pensar rápido para salir de esta derrota. Hay que asumir la responsabilidad de esta derrota y acompañar a los futbolistas en este momento. Tenemos que recuperar la confianza”; declaró Alejandro Orfila en conferencia de prensa post goleada.

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Mostrando un nivel de desentendimiento, el entrenador de Cusco FC reveló cómo encontró a su grupo de jugadores y lo que representa haber caído 8-0 frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. “Tenemos vergüenza deportiva y mis jugadores están golpeados. Soy el conductor de este equipo y no estuvimos en el campo de juego. El resultado ha sido demasiado abultado“.

Lo que se le viene muy pronto a Cusco FC en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Luego de la durísima derrota por 8-0 que sufrieron a manos de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, ahora Cusco FC deberá actuar rápido y enfocarse en levantar este pésimo momento en los próximos encuentros que disputará a nivel local e internacional. El primer desafío será cuando reciban a FC Cajamarca el miércoles 22 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

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Luego, el domingo 26 de abril para ser más exactos, los imperiales enfrentarán a Sport Huancayo en condición de visita. Es decir, serán dos oportunidades claves para levantar en el ámbito local. Por la Copa Libertadores 2026, recién el jueves 30 de abril jugarán frente a Deportivo Independiente Medellín por la fecha 3 del Grupo A y necesitan un triunfo a como de lugar para seguir en la pelea.

Fuente: Cusco FC.

DATOS CLAVES

Vergüenza deportiva: Alejandro Orfila calificó el resultado como “inexplicable” y confesó sentir vergüenza ante la hinchada cusqueña.

Alejandro Orfila calificó el resultado como “inexplicable” y confesó sentir vergüenza ante la hinchada cusqueña. El marcador se construyó con un triplete de Eryc Castillo , un doblete de Fernando Gaibor , y tantos de Paolo Guerrero , Alan Cantero y Jairo Vélez .

, un doblete de , y tantos de , y . Cusco FC se estanca en la parte media de la tabla (10° con 13 puntos) y deberá enfrentar a FC Cajamarca este miércoles 22 de abril con la urgencia de lavar su imagen antes de viajar a Colombia para la Copa Libertadores.