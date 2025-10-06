Franco Navarro reveló quiénes son los verdaderos responsables de la derrota de Alianza Lima: “Obligados a…”

Alianza Lima prácticamente se despidió de sus aspiraciones al título del Torneo Clausura 2025 tras caer 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco. La derrota no pasó desapercibida y provocó numerosas reacciones tanto entre los hinchas como en el propio plantel.

Horas después del encuentro, varios medios llegaron hasta el aeropuerto para obtener las primeras reacciones del plantel ‘blanquiazul’. En ese contexto, Franco Navarro señaló que el grupo siente dolor e impotencia por el resultado, aunque dejó en claro que no se quedarán con esa sensación y buscarán levantarse.

Franco Navarro explicó quiénes son los responsables de la derrota

“Creo que es el momento de tener capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas, así que en ese sentido, para ser autocrítico y tener esa capacidad de análisis y corregir las cosas está directamente relacionado al área deportiva, al cuerpo técnico y especialmente a los jugadores. No es el momento de hablar de los árbitros, todo esto pasa por responsabilidad nuestra, somos los responsables”, expresó en primera instancia.

Fue así que, Navarro evitó pronunciarse sobre el arbitraje en Huánuco y fue claro al expresar su postura. En lugar de enfocarse en la polémica, aseguró que el equipo buscará cambiar el rumbo en lo que queda de la temporada.

“Somos los responsables de haber tenido momentos importantes en el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club Alianza Lima”, sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a la acción en el campeonato local luego de la para por el amistoso que sostendrá la Selección Peruana frente a Chile por fecha FIFA el próximo viernes 10 de octubre.

Teniendo en cuenta ello, el elenco ‘blanquiazul’ se medirá ante Sport Boys el jueves 16 de octubre desde las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

