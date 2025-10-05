“El dedo gordo adelantado” y “no crece el fútbol peruano”: explotó Pablo Ceppelini tras derrota de Alianza Lima en Huánuco

Luego de la dura derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad de Huánuco en el Estadio Heraclio Tapia, fue Pablo Ceppelini quien no se guardó nada y habló con la prensa deportiva local para señalar algunas cuestiones muy importantes del equipo íntimo. Dicho esto, tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para cuestionar las decisiones de los árbitros y de las ‘bondades’ que siempre representa jugar en el fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

Ingresando en el segundo tiempo en reemplazo de Sergio Peña, el volante uruguayo casi no tuvo chances de marcar la diferencia esta tarde en la altura de Huánuco. Recordemos que Alianza Lima se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Hernán Barcos, entonces Pablo Ceppelini casi que pasó desapercibido en su juego, pero no fue lo mismo cuando lo tocó emitir una opinión sobre lo vivido en la sierra del país.

“Perdimos, hay que hacer autocrítica puertas adentro. Es difícil también, debe ser una de las ligas de Sudamérica donde se juega menos. Pasa parado el partido, muy amateur todo, pero bueno. Es así, hay que mirar para adelante, trabajar y ser autocríticos. Si somos lógicos, el segundo tiempo se jugó 15 a 20 minutos, es una vergüenza. No puede pasar esto así nunca. Hay que crecer el fútbol peruano”; comentó en primera instancia para ‘L1 MAX‘ un Pablo Ceppelini totalmente disconforme por cómo se dio el manejo del juez principal en Huánuco.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué más dijo Pablo Ceppelini tras el duelo Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima?

Siguiendo en la misma línea de que no está para de acuerdo en cómo se dieron las decisiones arbitrales en el duelo entre Alianza Universidad de Huánuco 2-1 Alianza Lima jugado en el Estadio Heraclio Tapia, Pablo Ceppelini hizo un tremendo énfasis en la forma cómo se sancionan las posiciones adelantadas y de que así se les pone muy complicado el panorama. Además, evidenció que con la derrota de hoy, las chances al título del Torneo Clausura 2025 son muy difíciles.

Fuente: L1 MAX

“No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar porque influyen en el partido, en el resultado. Offsides que un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado. No sé, difícil. Primero autocrítico, pero segundo ver la otra parte que también se hace difícil. Hay que ser realistas también, pero quedan cinco finales. Hay que tomarlas de la mejor manera y terminar en el acumulado de la mejor manera”; sentenció el volante de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Los partidos que le restan jugar a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Fecha 9 | Los Chankas vs. Alianza Lima | Postergado – Por confirmar

Fecha 14 | Alianza Lima vs. Sport Boys | Estadio Alejandro Villanueva

Fecha 15 | Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio Huancayo

Fecha 16 | Alianza Lima descansa

Fecha 17 | Alianza Lima vs. Melgar | Estadio Alejandro Villanueva

Fecha 18 | Alianza Lima descansa

Fecha 19 | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva

ver también Pese a perder frente a Alianza UDH: se reveló el motivo por el que Sergio Peña es el verdadero ’10’ de Néstor Gorosito