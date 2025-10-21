Un silencio inesperado en el cuadro de Alianza Lima con este asunto, y una disputa electoral al otro lado de la cordillera tienen en vilo el futuro de una de las piezas claves del esquema blanquiazul, dejando la incertidumbre instalada en Matute. La realidad es que uno de sus jugadores más importantes, podría estar lejos de la planificación para la siguiente temporada. Siendo un pedido expreso de Néstor Gorosito a principios del 2025.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima recibió una notificación considerable

La situación de Guillermo Enrique se ha convertido en una pieza clave en la planificación de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Según reportó el periodista Gerson Cuba en Radio Ovación, Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño de la ficha del jugador, ha manifestado que no ha existido ninguna comunicación formal por parte de Alianza Lima para negociar la compra del pase del lateral, a pesar de que la opción contractual expira a finales de diciembre.

Guillermo Enrique jugando contra Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Esta falta de contacto pone en suspenso la continuidad de Enrique, quien llegó a inicios de 2025 a préstamo y se ha ganado un lugar como titular en el esquema blanquiazul. El lateral argentino, que llegó a La Victoria a préstamo con opción de compra, ha tenido un rendimiento destacado que llevó a la hinchada a especular sobre la inminente adquisición de su ficha. Sin embargo, la calma en el club peruano parece haber sido sacudida por esta información proveniente directamente desde el país vecino, confirmando que las negociaciones no han iniciado.

Publicidad

Publicidad

¿Guillermo Enrique continuará en Alianza Lima?

El calendario institucional de Gimnasia es el factor decisivo que ahora marca los tiempos del lateral. La institución argentina entrará en un proceso electoral a partir de la segunda quincena de noviembre, lo que significa que la definición sobre el futuro de Enrique será manejada por una nueva directiva. Esta circunstancia obliga a Alianza Lima a acelerar las gestiones una vez se resuelva el proceso comicial en Argentina.

No obstante, la directiva del “Lobo” no ha cerrado por completo la puerta a una solución que beneficie a todas las partes. La misma fuente señaló que la institución platense está abierta a la posibilidad de extender el préstamo del futbolista por una temporada adicional. Esta alternativa podría ser atractiva para Alianza Lima, ya que le permitiría retener al jugador de 25 años sin necesidad de hacer uso inmediato de la opción de compra, que representa una inversión considerable.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima debe tomar una pronta decisión

Con el plazo de su cesión culminando el 31 de diciembre, Alianza Lima se encuentra en una encrucijada. Si el club desea asegurar a Enrique y evitar que otros equipos se interesen en él, deberá contactar a la nueva dirigencia de Gimnasia tan pronto como esta tome posesión de sus funciones. De no hacerlo, se arriesga a perder a un jugador importante en un momento crítico de la conformación de su plantilla para el próximo año.