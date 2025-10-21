Alianza Lima, a pesar de la lejanía del mercado de pases, ya genera expectativas en Matute con la posible llegada de Felipe Caicedo. El experimentado delantero ecuatoriano, con trayectoria en clubes europeos como Manchester City, Inter de Milán y Lazio, se perfila como la solución de jerarquía para la temporada 2026, ante la inminente reestructuración del ataque blanquiazul.

Un crack mundial para Alianza Lima

Los rumores sobre “Felipao” han cobrado fuerza, especialmente tras la mención del periodista Carlos Panez en Exitosa Deportes, quien lo señaló como el principal objetivo para el puesto de centrodelantero. Esta necesidad surge por la avanzada edad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, quienes cumplirán 42 años el próximo año.

Felipe Caicedo jugando en la Liga Española. (Photo by David Ramos/Getty Images)

La incorporación de un atacante de la talla de Caicedo no solo elevaría la calidad internacional del equipo, sino que también proporcionaría al técnico Néstor Gorosito la pieza central para competir con mayor peso en la Copa Libertadores. El delantero, actualmente en Barcelona S.C., ha demostrado interés en nuevos desafíos en Sudamérica, y su experiencia probada en ligas top es un gran atractivo para el club peruano.

Alianza Lima buscará renovarse el 2026

En este plan de renovación, Alianza Lima no busca prescindir de sus máximas estrellas. Fuentes cercanas a la institución indican que el club desea retener a Barcos y Guerrero, pero asignándoles un rol de rotación y mentoría a partir de 2026. Así, Caicedo se consolidaría como el “nueve” titular, mientras que el “Pirata” y el “Depredador” aportarían su experiencia en momentos clave o partidos locales, gestionando su desgaste físico.

Un factor que alimenta la esperanza de la afición es la conexión indirecta en el club: Caicedo comparte representante con otros futbolistas que han pasado por Alianza Lima, lo que históricamente ha facilitado negociaciones de alto perfil. Sin embargo, el principal desafío será igualar las expectativas económicas y convencer al jugador con un proyecto deportivo ambicioso que le permita cerrar su carrera compitiendo por títulos continentales importantes.

Un tremendo fichaje de talla universal

De concretarse este movimiento, y como se especula en la prensa deportiva, Alianza Lima no solo aseguraría un reemplazo ideal, sino que construiría una de las delanteras más temidas del continente: una combinación de juventud renovada con la experiencia y jerarquía de tres “cracks” de talla mundial, listos para guiar al equipo en la búsqueda del anhelado protagonismo internacional.