Alianza Lima pierde a su lateral derecho Luis Advíncula para el partido ante Sporting Cristal y el DT Pablo Guede ya tiene a su reemplazo.

Alianza Lima ya tiene listo su plan para el duelo clave ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, que se jugará este sábado 9 de mayo desde las 8:00 PM en el estadio de Matute.

Publicidad

El equipo íntimo no podrá contar con Luis Advíncula, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible en un partido que puede definir la pelea por la cima del campeonato.

Ante esta ausencia, el periodista José Varela informó en el programa Modo Fútbol que el elegido para ocupar el lateral derecho será Gianfranco Chávez, que habitualmente juega de defensa central y que también es exjugador de Sporting Cristal.

Además, el comunicador detalló la posible alineación que prepara el técnico Pablo Guede para el clásico moderno en Matute, once titular en el que Alan Cantero se perfila para comenzar.

Publicidad

Luis Advíncula durante el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

El once de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura

El once titular de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute sería con Alejandro Duarte en el arco; Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Marco Huamán en defensa.

En el mediocampo blanquiazul estarían Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez y Alan Cantero, mientras que en ataque irían Eryc Castillo y Luis Ramos, a la espera de Paolo Guerrero y Federico Girotti, que estarían en el banco.

Publicidad

Alianza Lima llegando al estadio IPD Huancayo en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará desde las 8:00 PM de este sábado 9 de mayo en Matute y por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verá en vivo y en directo vía L1 MAX y online vía streaming en la aplicación oficial de L1 MAX para celulares y por internet.

Publicidad

Datos claves

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal será este sábado 9 de mayo.

Gianfranco Chávez reemplazará al suspendido Luis Advíncula como lateral derecho en el once titular.

El técnico Pablo Guede alineará a Duarte, Chávez, Antoni, Garcés, Huamán, Pavez, Gaibor, Vélez y Cantero.