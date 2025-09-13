Los 4 goles de Garcilaso en el primer tiempo que exponen las malas decisiones de Gorosito en la defensa de Alianza Lima

Alianza Lima sufrió 4 goles en el primer tiempo ante un Deportivo Garcilaso muy efectivo en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien los Blanquiazules se pusieron al frente con gol de penal de Hernán Barcos, los de Carlos Bustos se despertaron e hicieron ver muy mal a la defensa improvisada de Néstor Gorosito.

No es para menos. Gorosito decidió que la dupla central para enfrentar a Garcilaso, equipo que está en el Top 5 del Torneo Clausura, fuesen Giancarlo Chávez y Jean Pierre Archimbaud. La improvisación se debe a las suspensiones de Carlos Zambrano (2 fechas) y Renzo Garcés (4 fechas), confirmadas recientemente por el Tribunal de Apelaciones tras los incidentes en el clásico ante Universitario.

Chávez y Archimbaud, lejos estuvieron de ser garantías en la defensa del local en Matute. Es que ambos quedaron pagando en los goles de Deportivo Garcilaso. Tampoco hubo ayuda de los laterales ni de Pedro Aquino como mediocampista más defensivo.

Los goles de Deportivo Garcilaso en el primer tiempo

El primer gol de Juan Diego Lojas muestra la ausencia de Zambrano y Garcés en una pelota parada, más que un error propio de alguno de los defensores improvisados de Alianza Lima. En todo caso, Pedro Aquino parecía ser el elegido para marcar a Lojas, pero es anticipado.

En el segundo gol, sí quedan expuestos ambos marcadores centrales. Es que en el pelotazo largo, Chávez perdió a Naya y eso permitió que sea Guillermo Enrique quien tenga que aguantar su pivoteo. Tras su pase, Archimbaud se pierde y no alcanza a defender el balón, mientras que Pablo Erustes tuvo tiempo para todo y marcó el 2-1.

En el tercer gol del conjunto visitante, vuelve a quedar marcado Archimbaud. Fue el autor de la falta del penal. Lo más insólito es que viene de un lateral donde Naya recibe bien, pero recibe un pisotón del mediocampista, devenido en defensor. Vía VAR cobraron el penal para el gol de Kevin Sandoval.

En el cuarto gol, la defensa completa queda muy mal. Dejan que Francisco Arancibia haga lo que sea por la izquierda. Su pase al medio es con ventaja, pero Erustes es muy inteligente, ya que Chávez y Archimbaud marcan mal y Enrique se cierra mal. Naya, solo frente al arco, sólo avanza y define ante Viscarra para el 4-1.

Para los cuartos de final de Copa Sudamericana, tanto Garcés como Zambrano podrán estar a disposición de Néstor Gorosito. Es que sin ellos, la defensa de Alianza Lima, quedó demostrado ante Garcilaso, sufre bastante. Aunque, para el próximo partido ante Comerciantes Unidos, habrá que ver qué define Pipo.

