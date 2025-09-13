Fue un desastre en la defensa de Alianza Lima y así reaccionó el hincha: “toda de Gorosito”

La vuelta de la Liga 1 no fue la esperada para Alianza Lima, que se vio sorprendido en su propio estadio. El cuadro ‘íntimo’ comenzó ganando en Matute, parecía que se armaría la fiesta en La Victoria. Pero de un momento a otro terminaron sorprendidos por cuatro goles en solo 45 minutos. Esto hizo que la hinchada no deje de hacer reclamos en las redes sociales.

Uno de los cambios que tenía el plantel ‘Blanquiazul’ estuvo en la defensa, la ausencia de Carlos Zambrano y Renzo Garcés por suspensión terminó por desnudar al equipo. Sin ellos se vio un desorden total, aprovechada por los atacantes rivales que hicieron una fiesta dentro del área ‘íntima’ para conseguir marcar 4 goles.

El final del primer tiempo terminó con acusaciones en las redes sociales a algunos jugadores. Pero sobre todo uno de ellos que fue llamado el gran culpable de la catástrofe del cuadro ‘íntimo’. Pues no se entiende que hacía de titular en un puesto que no conoce y lo más curioso, que el técnico no lo terminara de sacar antes del final de los 45 iniciales.

Publicidad

Publicidad

¿Quién fue el gran acusado por el hincha de Alianza Lima?

Estamos hablando de Jean Pierre Archimbaud, quien terminó siendo el eslabón más débil del cuadro de Alianza Lima. Como central simplemente no funcionó, una prueba de Néstor Gorosito que le terminó costando bastante caro, dio ventajas en el área al no sentirse preparado para estar de titular y en un nivel que lo pasó por encima.

Hinchas molestos con Archimbaud (Foto: X).

Se le vio dentro del área errático, sin saber que hacer en la posición, muchas veces mal parado. Esto hizo que la ventaja se presente para el ataque rival, que simplemente se dio un festín con las oportunidades que les llegaron. Y como no había resistencia simplemente se dedicaron a aprovechar las situaciones que terminaron en gol.

Publicidad

Publicidad

Hinchas molestos con Archimbaud (Foto: X).

Alianza Lima en el pozo

Por otro lado, la defensa en este partido no dio tregua y se puede ver en los puntajes que sacaron en solo 45 minutos varios jugadores. Llegando a puntajes por debajo de los 6 puntos, demostrando un nivel paupérrimo que fue bien aprovechado por el rival de turno: Deportivo Garcilaso.

Publicidad

Publicidad

En este caso Néstor Gorosito decidió usar jugadores del primer equipo, pero no usar a sus canteranos. Algo que en otras oportunidades había hecho. No obstante, todo indica que no lo terminaron de convencer como para terminar darles minutos en este partido.

ver también No enfrenta a Alianza Lima y vive un caos: en Independiente renunció su DT y los hinchas protestan contra dirigentes