Hinchas de Alianza Lima furiosos contra Hernán Barcos tras derrota en Huánuco: “Irresponsabilidad gigante”

Hernán Barcos viene de capa caída junto a Alianza Lima, el goleador ‘blanquiazul’ no está pasando su mejor momento y ante Alianza Universidad lo demostró. Cuando menos se esperaba terminó siendo expulsado por una fuerte falta, que terminó mermando al equipo la dejarlo con uno menos a falta de más de 30 minutos de partido.

El delantero argentino terminó en el piso en una jugada de ataque, este intentó seguir con la posesión del balón, pero en su afán por detener al rival terminó por darle un fuerte patada a Paolo Fuentes que terminó rendido en el piso ante la terrible acción. Esto hizo que el juez central no tenga que ver la jugada para sacar la tarjeta roja de forma inmediata.

Patada de Hernán Barcos a Paolo Fuentes (Foto: L1 Max).

¿Qué dijeron los hinchas de Hernán Barcos?

El hincha de Alianza Lima viene molesto con sus jugadores que esta temporada han sido constantes con las expulsiones. Es algo que se ha mantenido en toda la campaña 2025. Diferentes jugadores han estado en la mira de la tarjeta roja con la camiseta ‘blanquiazul’, pero nadie más que Carlos Zambrano que terminó hasta 6 veces expulsado este año.

En las redes sociales se han dado muchas críticas hacia el delantero de 41 años por la acción. Siendo responsable grande de una nueva derrota para los ‘blanquiazules’ que no han podido darle vuelta al resultado al tener un jugador menos dentro del terreno de juego. Lo cual es algo que se ha mantenido a lo largo de la campaña.

Ahora queda conocer lo que pasará con el argentino pensando para el 2026. Pues su renovación no está asegurada, sobre todo después de lo que viene ocurriendo en el año en donde si bien ha sido goleador, pero el hecho de volver a perder un título nacional condiciona al equipo.

¿Cuántas fechas podría recibir Hernán Barcos de suspensión?

El problema que tuvo Hernán Barcos es su conducta, pues tras la expulsión se le vio bastante molesto. Perdió nuevamente los papeles y no quiso aceptar la tarjeta roja, por lo que terminó propinando fuertes descargas contra el arbitro de la contienda. Lo que va a depender es que termina escribiendo el Jordi Espinoza en el informe de partido para determinar el tiempo.

Eso sí, se conoce por reglamento que se le puede venir una fuerte sanción al veterano delantero. Lo cual podría significar una dura baja para los ‘íntimos’.

“Ningún dirigente, árbitro, miembro del comando técnico, futbolista o personal administrativo del sistema futbolístico, podrá hacer comentarios agraviantes, denigrantes u otros que ofendan el honor o la moral de las personas y los organismos que integren el sistema federativo. La Comisión Disciplinaria de la FPF será informada de estas incidencias y resolverá en uso pleno de sus atribuciones y prerrogativas”, se puede leer en el reglamento.

