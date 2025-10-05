Es tendencia:
Hernán Barcos fue expulsado tras violenta reacción contra Paolo Fuentes en Alianza UDH vs. Alianza Lima

El delantero argentino vio la tarjeta roja luego de agredir a uno de sus rivales. Conoce los detalles de la acción.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentó a Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Cuando el cuadro ‘íntimo’ buscaba igualar el marcador, Hernán Barcos cometió una dura falta contra Paolo Fuentes, que terminó en roja directa.

La acción se dio cuando se jugaba el minuto 60 y el ‘Pirata’ cayó sobre el gramado. Fue ahí que en su afán de recuperar el balón terminó golpeando a Fuentes entre las piernas.

El árbitro Jordi Espinoza, bien ubicado en la jugada, no tardó en expulsar a Barcos con tarjeta roja directa. El ‘9’ no ocultó su molestia por la decisión y tuvo un cruce verbal con el juez.

Incluso, Espinoza hizo un gesto indicando que el jugador le habría dicho algo antes de salir del campo, por lo que se espera el informe oficial para conocer si habrá una sanción adicional.

Hinchas arremeten contra Hernán Barcos

Alianza Lima cayó frente al último equipo de la tabla en la Liga 1, lo que los deja a nueve puntos de distancia de Universitario. Esta derrota complica seriamente sus aspiraciones al título, y las reacciones negativas en redes sociales no se hicieron esperar.

Aunque varios aficionados criticaron el rendimiento de otros futbolistas e incluso el esquema táctico de Néstor Gorosito, muchos también centraron su atención en Hernán Barcos tras su infantil expulsión.

Alianza Lima

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción en el campeonato local luego de la para por el amistoso que sostendrá la Selección Peruana frente a Chile por fecha FIFA el próximo viernes 10 de octubre.

Teniendo en cuenta ello, el elenco ‘blanquiazul’ se medirá ante Sport Boys el jueves 16 de octubre desde las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

Críticas y burlas a L1 Max por brutal error en transmisión de Alianza UDH vs. Alianza Lima
Liga 1

Críticas y burlas a L1 Max por brutal error en transmisión de Alianza UDH vs. Alianza Lima

Pese a perder frente a Alianza UDH: se reveló el motivo por el que Peña es el '10' de Gorosito
Liga 1

Pese a perder frente a Alianza UDH: se reveló el motivo por el que Peña es el '10' de Gorosito

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el triunfo de Alianza UDH ante Alianza Lima
Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras el triunfo de Alianza UDH ante Alianza Lima

De casi titular ante ADT a ser borrado por Yoshimar Yotún: la dura situación de Cristian Benavente
Sporting Cristal

De casi titular ante ADT a ser borrado por Yoshimar Yotún: la dura situación de Cristian Benavente

