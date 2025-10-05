Hinchas arremeten contra Néstor Gorosito tras nueva derrota de Alianza Lima: “Estamos dando vergüenza”

Alianza Lima está pasando uno de sus peores momentos en la temporada 2025. El plantel no está respondiendo en los partidos y esto está complicando las aspiraciones ‘blanquiazules’ para la próxima temporada. Por eso el nombre de Néstor Gorosito está sonando con fuerza, pues los hinchas no lo quieren más para el 2026.

La hinchada ha arremetido con el DT argentino después de la derrota por 2-1 frente a Alianza Universidad. Nadie esperaba que los ‘íntimos’ terminaran perdiendo el camino en la temporada, pues comenzaron bastante bien y con el ‘Pipo’ al frente parecían otro equipo. Pero hoy en día están haciendo las cosas muy mal, perdiendo puntos importantes para poder pensar en la próxima Copa Libertadores.

Hinchas de Alianza Lima contra Néstor Gorosito

La hinchada de Alianza Lima en este momento está furiosa con Néstor Gorosito, el entrenador argentino pasó de ser de los más queridos, a los más odiados por la afición. Siendo criticado fuertemente desde las redes sociales, siendo el clamor del hincha que pueda dejar el cargo pensando para el próximo año.

Si bien muchos están bastante agradecidos por lo que se vivió en los torneos internacionales. Se le viene acabando el crédito al ‘Pipo’ con su desarrollo en el torneo local, en donde no han sido contendientes para Universitario de Deportes. El cual se ha llevado de encuentro a todos sus rivales gracias a la gran performance que han tenido en sus partidos.

Si bien no se ha hecho público, se sabe que ya habría un acuerdo total para que el entrenador argentino se quede una temporada más. Pero con este rendimiento que viene siendo pobre, probablemente se sientan arrepentidos en Matute de la decisión anticipada. Aunque es vital mencionar que en este caso el ‘Pipo’ puso presión al pedir llegar a un acuerdo antes de finalizar la Liga 1.

Los números de Néstor Gorosito en el 2025

La llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima se dio el 6 de diciembre del 2024, desde ese momento se ha hecho cargo de la dirección técnica de los ‘blanquiazules’. Con altas y bajas se ha encargado de sacar lo mejor del equipo y consiguió meterlos a los cuartos de final de la Copa Sudamericana hasta que terminó perdiendo contra la Universidad de Chile.

Son 48 los partidos que le ha tocado dirigir a Gorosito en el año, consiguiendo 24 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Lo que nos deja un saldo total de 85 puntos obtenidos de 144 posibles. En goles son 69 a favor, mientras que en contra terminaron siendo 48.

Es importante mencionar que en los últimos 4 partidos que jugó Alianza Lima, terminó perdiendo 3 de visitante por el mismo marcador de 2-1, mientras que ganó en medio solo 1 con el mismo resultado.

