¡Inacabable! Paolo Guerrero anota el 1-0 frente a Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima enfrenta a Colo Colo en su última prueba internacional en el marco de la Serie Río de la Plata 2026 que se disputa en Uruguay. El rival de turno, posiblemente, es uno de los más complicados de la competición y pese a ello es que Paolo Guerrero se hizo presente en el marcador con una estupenda definición en el borde al área chilena.

Fiel a su estilo, el ‘Depredador’ recibió el balón y se acomodó para disparar con una enorme precisión. Es cierto, tenemos que mencionar y destacar la gran jugada previa que armó Alianza Lima. Primero fue Luis Advíncula quien mandó un tremendo cambio de frente, luego fue Eryc Castillo quien encaró y habilitó al ‘9’ para que haga lo que mejor sabe hacer en un campo de juego.

Cuando corrían los 33 minutos del duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo, el equipo liderado técnicamente por Pablo Guede se puso adelante en el marcador cuando todavía no ocurría mucho que digamos en el trámite. Recordemos que los íntimos perdieron sus dos primeros partidos en la Serie Río de la Plata 2026, así que un triunfo sería clave para que puedan despedirse.

Los resultados de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

En plenas sesiones de pretemporada, Alianza Lima llegó a la ciudad de Montevideo para disputar 3 partidos amistosos de alto calibre y con la premisa de exigirse al máximo de sus condiciones pensando en la temporada 2026. El primer duelo fue frente a Independiente de Avellaneda y perdieron 2-1 cuando en su momento estuvieron en ventaja en el resultado.

Luego, el mismo resultado negativo se dio, pero ahora ante Unión. Si bien el trámite no fue parecido al anterior, entre lo más llamativo del cotejo vimos cómo Sergio Peña cometió un blooper de aquellos y por lo cual sigue siendo duramente criticado. El tercero y último de la Serie Río de la Plata 2026 es el de ahora mismo contra Colo Colo, así que veremos cómo termina el marcador.

Alineaciones iniciales del Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Colo Colo | Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández, Esteban Pavez, Cristián Riquelme, Javier Méndez, Claudio Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

