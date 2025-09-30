Es tendencia:
Raúl Ruidíaz calificó de manera inesperada la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile

La eliminación de Alianza Lima a manos de la Universidad de Chile. Llegó a ser opinada por Raúl Ruidíaz, hincha de Universitario de Deportes.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Raúl Ruidíaz calificó así la eliminación de Alianza Lima.
Raúl Ruidíaz calificó así la eliminación de Alianza Lima.

Es un hecho innegable y de dominio público que la pasión de Raúl Ruidíaz por Universitario de Deportes es profunda y visceral. A pesar de los recientes desencuentros y diferencias con la actual directiva del cuadro crema, su cariño por el club de sus amores parece ser inquebrantable e imposible de diluir de un momento a otro. Esta conexión emocional, arraigada desde sus inicios, continúa marcando su trayectoria, incluso cuando sus obligaciones profesionales lo sitúan en otros frentes.

Raúl Ruidíaz habló sobre Alianza Lima

En este contexto de lealtad profunda, el delantero, actualmente defendiendo la camiseta del Atlético Grau, no pudo evitar esbozar una sonrisa al ser consultado sobre la participación del eterno rival, Alianza Lima, en la Copa Sudamericana 2025. Un torneo del que los “íntimos” quedaron eliminados, un hecho que, sin duda, genera cierto regocijo en el corazón de cualquier hincha merengue.

“Venimos bien, queremos seguir manteniendo esa racha”, comentó Ruidíaz, antes de referirse a sus amigos en la U de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, quienes lograron la victoria ante Alianza Lima. “Si ganaron es porque fueron mejores que el rival (Alianza Lima)”, sentenció con una naturalidad que revela su sentir. La primera parte de su declaración adquiere un significado adicional al considerar que Alianza Lima será el próximo oponente de Raúl Ruidíaz con su actual equipo, el Atlético Grau.

Raúl Ruidíaz cuando estaba en Estados Unidos.

Raúl Ruidíaz cuando estaba en Estados Unidos. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Regresa al Estadio Alejandro Villanueva

Tras una pausa, el delantero añadió, con un matiz de nostalgia y expectativa: “Después de años que regreso (a Matute)”. Respecto al presente de su club, Ruidíaz expresó su optimismo: “El equipo viene bien, en cuatro partidos tenemos 10 puntos, entonces muy bien. Queremos seguir manteniendo esa racha, y aparte que necesitamos tres puntos. Vi que Huancayo ganó, entonces va a ser un partido muy importante”.

Estas palabras reflejan su compromiso con el Grau y la importancia vital del próximo encuentro en la lucha por sus objetivos en el torneo local. Acto seguido, “La Pulga” aprovechó la oportunidad para deslindar de toda la polémica que se generó en torno a su nombre durante la última semana, en la que se le vinculó con supuestas desavenencias con la actual administración de Universitario de Deportes. Con una expresión de cansancio y determinación, Raúl Ruidíaz afirmó rotundamente.

Tweet placeholder
No quiere saber nada de Universitario

“Estoy muy cansado la verdad (sobre el tema ‘U’). Yo soy jugador de Grau, solo me enfoco en mi club, y lo único que quiero es ganar mañana y darles una alegría”. Esta declaración subraya su profesionalismo y su deseo de concentrarse plenamente en su desempeño actual, dejando de lado los ruidos externos que puedan desviar su atención. Se vislumbra un partido trascendental para el Atlético Grau el próximo jueves por la noche, y Ruidíaz está decidido a ser una pieza clave en la búsqueda de la victoria.

Manuel Alejandro Carranza Salas
