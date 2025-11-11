La continuidad de Alan Cantero en Alianza Lima está en el aire. El delantero argentino, una pieza clave para el equipo blanquiazul durante 2025, es el centro de una difícil negociación económica a pocos días del vencimiento del plazo para asegurar su permanencia. El acuerdo de préstamo con Godoy Cruz de Argentina finaliza en diciembre, y la directiva victoriana debe tomar una decisión financiera crucial antes de la fecha límite establecida.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima ya sabe cuánto le costaría

El principal obstáculo es la postura firme de Godoy Cruz, el club dueño de su pase, que ha descartado rotundamente un nuevo préstamo. Esta negativa se debe a que el contrato del jugador con el club argentino también está por terminar, lo que los obliga a buscar una venta definitiva para obtener ingresos antes de que Cantero quede libre, presionando a Alianza Lima a ejecutar la cláusula de compra.

Alan Cantero jugando en Alianza Lima. (Foto: X – @Amdiaz2004).

Según el periodista José Varela, la fecha de caducidad de las negociaciones es inminente. Alianza Lima tiene hasta el 15 de noviembre para ejercer la opción de compra estipulada. Se han revelado, bajo la información del comunicador, los montos exactos: la adquisición del 100% del pase asciende a 650 mil dólares, mientras que el 50% de sus derechos cuesta 450 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima invertirá por Alan Cantero?

Estas cifras representan una de las mayores inversiones recientes, colocando a Alianza Lima en una encrucijada financiera. Mientras la directiva explora el ya descartado nuevo préstamo, la única vía real para retener a Cantero es realizar la millonaria inversión antes del plazo. Si no se concreta la compra, el delantero de 25 años deberá volver a Argentina a inicios de 2026.

ver también ¿Hernán Barcos renovará con Alianza Lima? Paolo Guerrero opinó y despertará polémica total

A pesar de la tensión económica, el factor humano juega a favor de su continuidad. Alan Cantero ha manifestado su firme deseo de seguir en Alianza Lima, sintiéndose cómodo en el club y adaptado a la Liga 1. Este anhelo, sumado a su versatilidad en el campo, ejerce presión sobre la dirigencia para encontrar una solución que lo mantenga en Matute la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima debe manejar su economía

Con solo unos días para la fecha límite del 15 de noviembre, la directiva de Alianza Lima tiene la última palabra. La decisión de pagar la cifra exigida por Godoy Cruz definirá si Alan Cantero se convierte en un activo permanente del club o si su paso por La Victoria solo será un recuerdo de 2025. La afición está expectante y espera que el club haga el esfuerzo económico para retener a una de sus figuras.

DATOS CLAVE