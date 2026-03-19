La decisión de Pablo Guede que pone en aprietos a Alianza Lima y lo acerca a San Lorenzo

El futuro de Pablo Guede vuelve a generar ruido en el entorno de Alianza Lima. En medio del interés de San Lorenzo por contar con sus servicios, una reciente revelación desde Argentina ha encendido las alarmas en La Victoria.

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El periodista Gonzalo Orellano, en diálogo con el programa deportivo ‘Hablemos De Max’, aseguró que el técnico estaría dispuesto a tomar una decisión clave que podría facilitar su regreso al fútbol argentino.

Un gesto que acerca su salida

Según lo señalado por el mencionado comunicador, el propio Guede estaría abierto a reducir considerablemente sus ingresos con tal de concretar su llegada al ‘Ciclón’.

“Pablo Guede se bajaría el sueldo para adaptarse a la situación de San Lorenzo“, afirmó Orellano, dejando en claro que el deseo del entrenador podría pesar más que el aspecto económico.

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Esta postura representa un factor determinante, ya que el cuadro argentino atraviesa un contexto financiero complejo, lo que en principio dificultaba cualquier negociación.

El sueño de volver a Boedo

El vínculo emocional también juega un papel importante en esta historia. Guede ya sabe lo que es dirigir a San Lorenzo, club con el que fue campeón en 2016 tras vencer a Boca Juniors en la Supercopa Argentina .

En esa línea, Orellano remarcó que el regreso del DT no sería casual: “Guede siempre soñó con volver“.

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✅ EN VIVO GONZALO ORELLANO



"Pablo Guede se bajaría el sueldo para adaptarse a la situación de San Lorenzo, Guede siempre soñó con volver, es el último técnico campeón en el 2016 contra Boca Juniors"#HablemosDeMAX



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Además, desde Argentina informan que ya existen contactos entre el entorno del entrenador y la dirigencia azulgrana, lo que refuerza la posibilidad de una negociación en curso .

Alianza Lima, atento al desenlace

Mientras tanto, en Alianza Lima siguen de cerca la situación. El técnico tiene contrato vigente, por lo que cualquier salida dependerá de un acuerdo económico que no luce sencillo.

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Sin embargo, la predisposición de Guede a flexibilizar condiciones podría cambiar el panorama y dejar abierta una puerta que, hasta hace poco, parecía cerrada. Por ahora, la novela recién comienza, pero todo indica que el interés es real y que el desenlace podría tener novedades en los próximos días.

DATOS CLAVES

Pablo Guede estaría dispuesto a reducir su sueldo para facilitar su regreso a San Lorenzo.

El periodista Gonzalo Orellano reveló que existen contactos entre el entorno del DT y la dirigencia.

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