“Principio de acuerdo”: desde Argentina aseguran que Pablo Guede será DT de San Lorenzo y dejará Alianza Lima

El nombre de Pablo Guede sigue siendo tendencia a esta altura del día. Si bien durante las últimas horas se ha hablado en demasía que desde San Lorenzo lo quieren y que incluso podrían sacarlo del proyecto deportivo que actualmente lidera en Alianza Lima, ahora mismo se conoce que existe un principio de acuerdo entre las partes implicadas.

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🇦🇷🚨 PALERMO O GUEDE: El próximo DT de San Lorenzo saldría de esos dos nombres según lo confirma el propio presidente del Ciclón. pic.twitter.com/6Ygt6mfie1 — Derechazo (@derechazoar) March 19, 2026

Así es. Fue el reconocido periodista argentino Roberto Rinaldi quien a través de su cuenta oficial de ‘X’ reveló que el camino estaría allanándose para que Pablo Guede se convierte en el nuevo entrenador de San Lorenzo. Eso sí, sin todavía informarse del monto financiero que esta jugada representaría, se habla de que efectivamente se dará un pago de por medio.

“Falta la información oficial, pero Pablo Guede tiene un principio de acuerdo para que sea el nuevo técnico de San Lorenzo. El equipo de Boedo deberá pagar un resarcimiento económico por la salida de Alianza Lima”; informó Roberto Rinaldi y con lo cual queda clarísimo que desde Matute deberán estar muy alertas para lo que se les viene en las próximas horas.

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Fuente: @elflacorinaldi

¿Cuál es la postura de Alianza Lima ante la posibilidad de que Pablo Guede llegue a San Lorenzo?

Hasta ahora no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de Alianza Lima y es muy probable que tampoco lo hagan ante los rumores de salida de Pablo Guede rumbo a San Lorenzo. Lo único que se conoce hasta el momento, por medio de la periodista Fernanda Huapaya, es que la directiva íntima no ha recibida propuestas concretas al respecto y en ese caso esperan un pago.

“Hoy consulté a Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo sobre situación de Pablo Guede: no ha tenido ninguna propuesta de ningún club hasta ahora. No existe cláusula a nombre propio ni para que se vaya gratis. El club que lo quiera tendrá que pagar una cláusula de salida alta“; fue la más reciente revelación que compartió la comunicadora deportiva por medio de ‘X’.

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Fuente: @FernandaHuapaya

El próximo partido de Alianza Lima que podría ser el último de Pablo Guede

En el caso de que en las próximas horas se confirme el arribo de Pablo Guede a San Lorenzo, podríamos decir que el próximo fin de semana será el último partido del estratega argentino al mando de Alianza Lima. Por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Los íntimos enfrentarán a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, así que estaríamos frente a una especie de despedida con los hinchas.

DATOS CLAVES

Pablo Guede tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo técnico de San Lorenzo .

tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo técnico de . Alianza Lima exige el pago de una cláusula de salida alta para liberar al entrenador argentino.

exige el pago de una cláusula de salida alta para liberar al entrenador argentino. El partido contra Juan Pablo II, el sábado 21 de marzo, podría ser el último de Pablo Guede.