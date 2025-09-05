La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó las sanciones para los involucrados en los incidentes ocurridos tras el final del clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental, partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Por el conjunto blanquiazul, Néstor Gorosito y Renzo Garcés recibieron varias fechas de sanción.

Este viernes 5 de septiembre se confirmó que el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, recibió seis fechas de suspensión y no podrá ocupar el banco de suplentes del equipo durante ese tiempo. En tanto, el defensor Renzo Garcés recibió cuatro jornadas de castigo. A ellos, se les sumó Carlos Zambrano, quien tampoco podrá estar por dos encuentros.

Las medidas contra los integrantes blanquiazules fueron muy cuestionadas por el director deportivo Franco Navarro en una charla con L1 Max. Adelantó que dicha decisión de la Comisión Disciplinaria será apelada a las primeras horas de este sábado 6 de septiembre.

Franco Navarro confirmó que Alianza Lima apelará y exige que la Comisión resuelva como hicieron con Universitario

De acuerdo a las declaraciones de Navarro, Alianza Lima presentará un escrito a la Comisión de Apelaciones para no sólo defender a todos los sancionados, sino también para que revean las sanciones. A su vez, exigió que dicho órgano se expida con rapidez tal como ya pasó durante este año con Universitario.

“Lo primero que hicimos al recibir la noticia de estas suspensiones fue reunirnos con todas las gerencias y el área legal, ya que rechazamos las decisiones de la Comisión Disciplinaria. Las consideramos injustificadas y desproporcionadas, en perjuicio del club y con un impacto severo en el desarrollo de la Liga 1. La institución siempre defenderá a cada uno de sus integrantes”, dijo en el programa L1 Radio.

“A primera hora, el club presentará la apelación ante la Comisión de Apelaciones y esperamos que, así como resolvieron con rapidez en el caso de la ‘U’ ocurra lo mismo con nosotros“, advirtió. E insistió al respecto: “Así con la celeridad con la que se reunió para decidir en menos de 24 horas lo del estadio de Universitario, haga de la misma manera con nosotros. Que el lunes mismo se reúna“.

Navarro se refiere a la suspensión del estadio Monumental de Ate por los incidentes ocurridos entre hinchas y jugadores de Universitario luego del partido ante Alianza Atlético, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de este año.

La Comisión Disciplinaria había suspendido el recinto, pero el Tribunal de Apelaciones, menos de 24 horas de dicha decisión, lo revirtió y sólo decidió suspender la tribuna occidente, donde ocurrieron los hechos de violencia, para el siguiente partido.

Los detalles de las sanciones de la Comisión Disciplinaria por los hechos en el clásico Universitario vs. Alianza Lima

De acuerdo al fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña recibieron las sanciones más graves: seis fechas de suspensión. En tanto, Renzo Garcés recibió cuatro jornadas de castigo, mientras que su compañero de zaga, Carlos Zambrano, dos encuentros.

En tanto, tras un reclamo de Universitario, integrantes de Alianza Lima también han sido sancionados. Giacomo Scerpella y Héctor Ordóñez recibieron cuatro fechas de suspensión. En tanto, quien se salvó fue Pablo Ceppelini, quien no recibió sanción. Todos irán a apelación.

Gorosito y Ureña son reincidentes en sanciones y es el motivo por el que han recibido más fechas que Garcés. El técnico argentino realizó gestos contra la tribuna de la ‘U’ y, por esa conducta violenta, recibió un nuevo castigo, cuando había sido sancionado en el Apertura con ocho jornadas de suspensión.

Ureña, por su parte, no formó parte de la convocatoria de Universitario en el clásico. Sin embargo, estuvo en las tribunas y, tras el final del partido, bajó e insultó a Jordi Espinoza y todo el comando arbitral. Garcés también agredió verbalmente al juez del clásico, pero recibió dos fechas menos que el mediocampista chileno por no haber sido sancionado antes.

Carlos Zambrano, el psicólogo Giacomo Scerpella y el delegado Héctor ‘Tito’ Ordóñez realizaron gestos y ademanes contra la parcialidad crema, aunque recibieron distintas sanciones.

