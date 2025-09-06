Néstor Gorosito reveló la verdad: ¿Por qué aceptó dirigir a Alianza Lima a comienzos de 2025?

Néstor Gorosito rompió el silencio y dio a conocer todos los detalles acerca de cómo se logró concretar su llegada a Alianza Lima a inicios del presente año.

En diálogo con ‘Alianza Lima Play’, el estratega argentino fue claro al señalar que lo atrajo la posibilidad de dirigir a un club grande con aspiraciones serias de pelear títulos.

“El hecho en sí de venir a un equipo grande para pelear el torneo y para tratar de ganarlo. Nos gustó la idea de volver a estar en un equipo grande”, declaró el DT, que ha tenido pasos importantes por clubes de renombre en Argentina y el extranjero.

Gorosito remarcó que tanto él como su comando técnico están acostumbrados a lidiar con la presión de equipos importantes y que el reto de dirigir al cuadro ‘íntimo’ les pareció muy atractivo desde un inicio.

Una experiencia internacional positiva

Además, el exDT de San Lorenzo, River Plate y Tigre recordó sus anteriores experiencias fuera de Argentina, donde tuvo buenos resultados, como en Olimpia de Paraguay y en el fútbol español.

“Las veces que habíamos salido al exterior, tanto en España como en Olimpia, nos había ido muy bien. En Olimpia salimos campeones de Paraguay”, añadió.

Néstor Gorosito en Olimpia de Paraguay (Agencias).

La llegada de ‘Pipo’ generó expectativa desde un inicio entre los hinchas ‘íntimos’, que confían en que el técnico pueda devolver al equipo a lo más alto del torneo local y a la vez, llegar a una final de Copa Sudamericana, donde dentro de poco disputarán los cuartos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras la para por la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas 2026, Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre desde las 19:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alejando Villanueva.

