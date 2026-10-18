La reacción inimaginable de Kevin Quevedo tras sacarse la sal en el triunfo de Alianza Lima vs. Atlético Grau

Kevin Quevedo rompió una sequía de goles en Alianza Lima, extensa. Después de más de un año, consiguió anotar, y le ganaron al Atlético Grau.

Kevin Quevedo se convirtió en el gran héroe de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El atacante blanquiazul fue el encargado de anotar el único gol en el apretado triunfo por 1-0 frente a Atlético Grau.

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El gol que desató la fiesta blanquiazul en Matute

La anotación del delantero llegó apenas a los 11 minutos de iniciado el encuentro en Matute. Un preciso pelotazo largo del ecuatoriano Fernando Gaibor sirvió para poner en marcha la jugada ofensiva del cuadro victoriano.

Celebración de Kevin Quevedo. (Foto: Instagram).

El atacante argentino Federico Girotti conectó de cabeza el balón para asistir hábilmente a Quevedo. El extremo aprovechó la asistencia y definió con un toque sutil para superar la floja resistencia del guardameta Patricio Álvarez.

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Una pesada estadística de Kevin Quevedo

Con este tanto, el futbolista rompió una extensa sequía goleadora de 391 días sin poder festejar. El exjugador de Goiás de Brasil y Universidad Católica de Ecuador no marcaba con el club íntimo desde el 21 de septiembre de 2025 frente a Comerciantes Unidos.

Al concretar su anotación, Quevedo sorprendió a los hinchas en las tribunas con un festejo bastante particular. El delantero realizó el famoso gesto de la facción D-Generation X (DX), emblemático grupo de la WWE integrado originalmente por Shawn Michaels, Triple H, Chyna y Rick Rude.

La insólita reacción de Kevin Quevedo en redes sociales

Tras la culminación del partido, la emoción del atacante victoriano se trasladó de inmediato a las redes sociales. El jugador no ocultó su alegría por reencontrarse con las redes en la presente temporada.

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Quevedo publicó en sus historias de Instagram una fotografía capturada durante la celebración de su gol en Matute. La imagen estuvo acompañada únicamente por tres emojis, sin añadir ningún tipo de texto redactado.

De esta manera, el delantero blanquiazul volvió a sonreír y a desahogarse frente a toda la hinchada íntima. La reacción de Kevin Quevedo reflejó el gran alivio que sintió al sacarse la sal y liquidar su larga racha sin anotar.

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