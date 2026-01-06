El panorama futbolístico peruano ha dado un giro inesperado para la temporada 2026. Tras la reciente aprobación de la Federación Peruana de Fútbol, los clubes de la Liga 1 ahora podrán inscribir y alinear hasta siete jugadores extranjeros de forma simultánea, una medida que ha generado diversas reacciones, pero que ya moviliza a los grandes del torneo.

Alianza Lima podría seguir reforzando

En La Victoria, la noticia ha sido recibida con cautela, pero también con visión estratégica. Según informó el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima se encuentra a la espera de la formalización oficial de este anuncio para activar su maquinaria de fichajes. La intención del técnico argentino Pablo Guede es clara: no dejar pasar la oportunidad de potenciar un plantel que ya lucía competitivo.

Pablo Guede presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

Con la llegada confirmada del defensor uruguayo Mateo Antoni y la base de extranjeros establecida, el cupo número siete se convierte en una pieza de ajedrez fundamental. Guede busca un equilibrio que le permita competir no solo en el torneo local, sino también dar el salto de calidad necesario en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pablo Guede tendría mayores variantes

La dirección deportiva blanquiazul ya analiza qué perfil de jugador se ajusta mejor a las necesidades actuales. Entre las opciones que se barajan, el club evalúa reforzar la zona de volante de contención para dar mayor seguridad al mediocampo o, en su defecto, sumar un extremo con desequilibrio que aporte explosividad por las bandas.

Un factor que juega a favor de Alianza Lima es que futbolistas como Jairo Vélez y Gaspar Gentile ya cuentan con DNI peruano. Al no ocupar plaza de extranjero, el club íntimo tiene la posibilidad técnica de alinear un equipo titular con una presencia internacional masiva, optimizando al máximo la nueva normativa de la Liga 1.

Alianza Lima aprovechará este factor

Pese a que Alianza fue uno de los clubes que inicialmente votó en contra de esta medida, la realidad del mercado los obliga a adaptarse. La mayoría de los equipos (14 de 18) dio el visto bueno a los siete cupos, lo que obliga a la directiva íntima a utilizar todas las herramientas disponibles para no quedar en desventaja frente a sus rivales directos.

Alianza Lima contrató a Pablo Guede como entrenador. (Foto: X).

El periodista Kevin Pacheco ya había adelantado la noticia, pero la confirmación de Cuba refuerza que en Matute ya se están revisando carpetas de futbolistas en el exterior. La idea es concretar el fichaje antes del inicio del torneo a finales de enero, asegurando que el nuevo refuerzo se integre rápidamente a la idea táctica de Guede.

En los próximos días, se espera que el club anuncie formalmente en qué posición se utilizará este cupo adicional. Por ahora, el hincha blanquiazul se mantiene a la expectativa, sabiendo que este cambio reglamentario podría ser la llave para fortalecer un equipo que aspira a recuperar el trono del fútbol peruano en este 2026.

