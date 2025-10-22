Es tendencia:
Alianza Lima

Llegan los goles: Alianza Lima quiere a delantero paraguayo que juega en Chile

Alianza Lima estaría buscando a inesperado 9 del fútbol chileno.

Por Bruno Castro

Plantel de Palestino.
© Club PalestinoPlantel de Palestino.

En Alianza Lima han comenzado con la búsqueda de un nuevo delantero para la próxima temporada. Los victorianos están convencidos que no pueden seguir con dos delanteros de más de 40 años. También necesitan alguien de sangre joven que pueda ayudar en el ataque, que se sacrifique, pero que sobre todo haga goles.

Es por esa razón que los ‘blanquiazules’ ya están en la caza de un nuevo 9 y están buscando en el fútbol chileno. Han visto a un jugador que lo ven interesante, de nacionalidad paraguayo para que sea el 9 titular el próximo año. De esta forma Paolo Guerrero y Hernán Barcos que posiblemente renueven, tendrán un rol secundario en el equipo.

¿Quién es el 9 paraguayo que busca fichar Alianza Lima?

El periodista Renato Luna en el programa ‘Nada Que No Sepa’ reveló el nombre del delantero que llegaría a Alianza Lima. Se trata del paraguayo de 27 años de edad Junior Marabel, que esta temporada ha jugado en Palestino, consiguiendo ser un gran referente en el ataque a punta de goles.

Conversé hoy con el representante del delantero paraguayo, que hoy viste la camiseta de Palestino de Chile. Futbolista además que cuya ficha pertenece a Unión de Santa Fe de Argentina“, comenzó diciendo.

Puede ser una imagen de 1 persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol y texto
Junior Marabel (Foto: Palestino).

Luego agregó: “Este es el paraguayo Junior Marabel. Él tiene 27 años, ha hecho goles en Copa Sudamericana, le hizo su propio equipo Unión de Santa Fe, Cruzeiro, Liga de Quito, es un jugador interesante”.

Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año de contrato, ósea todo el año 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza“, concluyó.

Los números de Junior Marabel en Palestino

El nacido en Capiatá con 1,86 metros esta temporada ha jugado en Palestino, en donde ha sido casi indiscutible en el 11 titular. Siendo un buen referente dentro del área, haciendo un buen papel a nivel internacional y también en la Liga de Chile.

Esta temporada terminó jugando la suma de 36 partidos, donde consiguió marcar 11 goles y dar 1 asistencia. Todo lo logró en 2167 minutos dentro del terreno de juego. Eso sí, no iguala a Paolo Guerrero (13) y Hernán Barcos (14) en número de anotaciones en la actual campaña.

Según el portal Transfermarkt, Junio Marabel tiene un valor de mercado de 700 mil euros. Lo que anuncia que no sería nada barato poder sacarlo de Unión de Santa Fe, que seguramente buscará sacar un buen dinero por él, posiblemente con un pago futuro si es que se logra dar como préstamo.

bruno castro
Bruno Castro
