Dirigió Alianza Lima, le fue terrible, pero ahora podría llegar a Boca Juniors

Tras la partida de Miguel Ángel Russo, el cuadro de Boca Juniors ha comenzado a ver opciones en el mercado. El cuadro ‘xeneize’ está viendo nombres y ha encontrado a uno que curiosamente estuvo en Perú. Exactamente estuvo en Alianza Lima y le terminó yendo muy mal, tanto así que lo cesaron en tan solo 5 partidos desde que llegó.

Estamos hablando del DT uruguayo Diego Aguirre, quien hoy viene dirigiendo en Peñarol con muy buenos números. Es visto como uno de los principales candidatos para llegar a dirigir al cuadro ‘xeneize’ la próxima campaña. Eso sí, no va a ser tan fácil sacarlo de Uruguay, en donde es visto como un ídolo en el elenco ‘Carbonero’.

Diego Aguirre (Foto: Peñarol).

En una entrevista en el programa ‘Horas Después’, Juan Pedro Damiani expresidente de Peñarol fue el que soltó esta información. Dejando en claro que fue consultado desde Boca sobre la posibilidad que Aguirre pueda llegar a Buenos Aires.

“Si, lo sabía, pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca”. “El que me planteó eso es un amigo y le dije que no me lo lleve porque para nosotros es muy importante pero es ideal para Boca, para limpiar todo, pero yo no creo que Diego (Aguirre) se vaya“, fue lo que comenzó diciendo.

Luego agregó: “Es su lugar en el mundo, como Gallardo en River, Bianchi en Boca, Alex Ferguson en el United. Él se queda a vivir si quiere, está a 15 minutos de la casa, del entrenamiento. Es Gardel en todos lados”, sentenció.

Diego Aguirre y su terrible pasado en Alianza Lima

Muchos no deben acordarse de la llegada del entrenador uruguayo a tierras peruanas, sobre todo debido al terrible historial que tuvo en Alianza Lima. Hablamos que tan solo llegó a dirigir en 6 partidos antes que le dieran su carta de despido.

Esto ocurrió en el año 2007, Gerardo Pelusso fue cesado por malos resultados en la Liga 1 y Copa Libertadores, es ahí en donde un todavía inexperto Diego Aguirre termina tomando el control del equipo. Pero no logró nunca encontrarle la vuelta al equipo.

De los 6 juegos que dirigió, solo ganó 1, empató 2 y perdió 3 . Dejando un saldo negativo de 5 goles a favor y 11 en contra, con tan solo 5 puntos ganados. La derrota más dolorosa fue un 0-5 en contra de San Martín, pero sería una jornada después que lo cesaron tras perder en casa ante Cienciano 1-2.

