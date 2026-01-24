Madre de Sergio Peña demuestra un apoyo incondicional luego de las denuncias por violencia sexual

Han pasado algunos días desde que se supo la grave denuncia por violencia sexual contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Si bien todavía no hay mayores detalles de cómo avanza la investigación judicial que se está dando en Argentina, por parte de los familiares de los implicados empiezan a tomar postura para demostrar un apoyo incondicional.

Este es el caso de Sergio Peña, de quien incluso durante las últimas horas se supo que contrató abogados en Perú y Argentina para acelerar el proceso de indagación. Es así que fue su madre quien tomó postura de la complicada situación que vive el futbolista y si bien no lo mencionó explícitamente en redes sociales, compartió unas publicaciones bastante contundentes.

“Mantente en silencio. Sin venganza” y “Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo porque te será devuelto con intereses”; fueron los mensajes que publicó Claudia Flores, madre de Sergio Peña, a través de su cuenta oficial de Instagram y con lo cual podemos entender que el jugador tiene el respaldo total de sus seres queridos más cercanos.

La tajante respuesta de Sergio Peña luego de ser denunciado por violencia sexual

Horas después de que rebotara la noticia de denuncia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fue el volante de Alianza Lima quien tomó las primeras acciones del caso a través de un comunicado oficial en donde se deslindó de toda responsabilidad respecto a la grave acusación. Eso sí, no desmintió que hubo indisciplina en el hotel de concentración del equipo.

“Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos”; se puede apreciar en el mensaje que compartió Sergio Peña el mismo día de la denuncia por abuso sexual.

La decisión de Alianza Lima tras la grave denuncia de abuso sexual

Luego del escándalo por denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, la directiva de Alianza Lima tomó la decisión de separar indefinidamente a los jugadores mencionados. Es más, fue el entrenador Pablo Guede quien también fue parte de la determinación y se habla de que no contaría más con ellos, así que en las próximas horas esta situación podría convertirse en una postura realmente definitiva.

