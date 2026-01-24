Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Madre de Sergio Peña demuestra un apoyo incondicional luego de las denuncias por violencia sexual

Sergio Peña cuenta con el respaldo de familiares y recibió un contundente mensaje por parte de su mamá a través de las redes sociales.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Sergio Peña con indumentaria de Alianza Lima.
© Alianza Lima.Sergio Peña con indumentaria de Alianza Lima.

Han pasado algunos días desde que se supo la grave denuncia por violencia sexual contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Si bien todavía no hay mayores detalles de cómo avanza la investigación judicial que se está dando en Argentina, por parte de los familiares de los implicados empiezan a tomar postura para demostrar un apoyo incondicional.

Publicidad
Fuente: Composición Bolavip.

Fuente: Composición Bolavip.

Este es el caso de Sergio Peña, de quien incluso durante las últimas horas se supo que contrató abogados en Perú y Argentina para acelerar el proceso de indagación. Es así que fue su madre quien tomó postura de la complicada situación que vive el futbolista y si bien no lo mencionó explícitamente en redes sociales, compartió unas publicaciones bastante contundentes.

“Mantente en silencio. Sin venganza” y “Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo porque te será devuelto con intereses”; fueron los mensajes que publicó Claudia Flores, madre de Sergio Peña, a través de su cuenta oficial de Instagram y con lo cual podemos entender que el jugador tiene el respaldo total de sus seres queridos más cercanos.

Publicidad
Fuente: @clauferserco

Fuente: @clauferserco

La tajante respuesta de Sergio Peña luego de ser denunciado por violencia sexual

Horas después de que rebotara la noticia de denuncia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fue el volante de Alianza Lima quien tomó las primeras acciones del caso a través de un comunicado oficial en donde se deslindó de toda responsabilidad respecto a la grave acusación. Eso sí, no desmintió que hubo indisciplina en el hotel de concentración del equipo.

Así lucen Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras agresión de barristas de Alianza

ver también

Así lucen Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras agresión de barristas de Alianza

“Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos”; se puede apreciar en el mensaje que compartió Sergio Peña el mismo día de la denuncia por abuso sexual.

Publicidad
Fuente: @sergiop28
Fuente: @sergiop28

La decisión de Alianza Lima tras la grave denuncia de abuso sexual

Luego del escándalo por denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, la directiva de Alianza Lima tomó la decisión de separar indefinidamente a los jugadores mencionados. Es más, fue el entrenador Pablo Guede quien también fue parte de la determinación y se habla de que no contaría más con ellos, así que en las próximas horas esta situación podría convertirse en una postura realmente definitiva.

DATOS CLAVES

  • Sergio Peña contrató abogados en Perú y Argentina para acelerar el proceso de indagación.
  • Claudia Flores, madre del jugador, publicó mensajes de respaldo en su cuenta de Instagram.
  • Sergio Peña emitió un comunicado oficial negando tajantemente su participación en los hechos delictivos.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Martín Pérez Guedes se lució con golazo frente a la U. de Chile en la Noche Crema
Universitario

Martín Pérez Guedes se lució con golazo frente a la U. de Chile en la Noche Crema

Alianza Lima logró lo que nunca le había pasado a Lionel Messi en Perú
Alianza Lima

Alianza Lima logró lo que nunca le había pasado a Lionel Messi en Perú

Pablo Guede rompió el silencio sobre el caso de Zambrano, Trauco y Peña
Alianza Lima

Pablo Guede rompió el silencio sobre el caso de Zambrano, Trauco y Peña

Oliver Sonne no jugó ante Tottenham y crecen los rumores de salida del Burnley de la Premier League
Peruanos en el exterior

Oliver Sonne no jugó ante Tottenham y crecen los rumores de salida del Burnley de la Premier League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo