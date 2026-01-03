Jairo Vélez no pudo evitar mostrar su emoción tras fichar por Alianza Lima y dejó indirecta a Universitario: “El primero”

Alianza Lima se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de pases de la Liga 1, con la mirada puesta en la temporada 2026 y el objetivo de pelear el campeonato para frenar una posible racha histórica de Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto línea, el conjunto ‘blanquiazul’ sorprendió al concretar la llegada de una de las figuras de su máximo rival, quien no ocultó su emoción tras sumarse a la institución.

Jairo Vélez y su emoción tras fichar por Alianza Lima

Alianza Lima protagonizó uno de los fichajes más inesperados del mercado al incorporar a Jairo Vélez, exjugador de Universitario en la última temporada, quien ahora se perfila como la nueva figura del cuadro ‘íntimo’.

Durante su llegada a Perú para iniciar la pretemporada, las cámaras de Jax Latin Media le preguntaron a Vélez cómo se sentía al saber que jugará en Matute. El ecuatoriano no ocultó su entusiasmo, calificó este fichaje como un paso clave en su carrera y destacó el apoyo de la hinchada.

Publicidad

Publicidad

“Estoy contento por haber dado este gran paso en mi carrera, estoy enfocado totalmente en Alianza, mi pensamiento y mi cabeza solo está en Alianza. Me siento más que preparado para demostrar al hincha que estoy totalmente comprometido. La hinchada es espectacular, el primer estadio en el que jugué a estadio lleno, acá en Perú, fue el de Alianza“, expresó.

Tweet placeholder

ver también El agresivo mensaje de Federico Girotti, nuevo refuerzo de Alianza Lima, para Universitario: “No me importa”

¿Hasta cuándo tiene contrato Jairo Vélez?

Jairo Vélez estaba entre los jugadores que Universitario buscaba mantener, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Alianza Lima aprovechó la oportunidad, se movió con rapidez y cerró su fichaje pagando una suma considerable. Conscientes del talento del atacante ecuatoriano, los ‘victorianos’ le ofrecieron un contrato por tres temporadas, vigente hasta finales de 2028.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alianza Lima fichó al atacante ecuatoriano Jairo Vélez por un periodo de tres temporadas hasta 2028.

El club blanquiazul pagó una suma considerable para incorporar al exjugador de Universitario de Deportes.

Jairo Vélez llegó al Perú para iniciar la pretemporada y ya fue consultado por medios locales.

Publicidad