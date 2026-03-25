Mientras Alianza Lima pagó $1.6 millones, la devaluación que sufrió Federico Girotti al estar borrado por Pablo Guede

Pese al buen momento de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, siendo uno de los punteros por cierto, el rendimiento de algunos jugadores no está siendo el adecuado. Este es el caso de un Federico Girotti que llegó entre bombos y platillos como uno de los fichajes más costosos de la temporada, pero que ahora sufrió una terrible devaluación en su cotización.

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Fuente: Alianza Lima.

De acuerdo a una información del diario ‘Líbero‘, a inicios de la presente temporada se reveló que Alianza Lima pagó 1.6 millones de dólares por el 50% de los servicios de Federico Girotti, mientras que lo restante del pase lo mantuvo Talleres de Córdoba. Cuando se pensó que sería un buen negocio, por ahora no lo es y en Matute podrían estar preocupados.

Frente a esta situación, el día de hoy se pudo conocer que Federico Girotti pasó a costar 1.5 millones de euros cuando llegó con un valor económico de 2 millones de euros, según el portal especializado ‘Transfermarkt‘. El hecho de no tener continuidad en Alianza Lima y de estar muy alejado de los planes de Pablo Guede ha ocasionado este escenario.

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Fuente: Transfermarkt.

¿Por qué Federico Girotti ha perdido espacio en el esquema de Pablo Guede?

Cualquiera hubiera pensado que Federico Girotti llegaba para ser titular indiscutido en Alianza Lima por su nivel mostrado en el fútbol argentino, además del conocimiento que Pablo Guede ya tenía de sus condiciones. Si bien en los amistosos de pretemporada comenzó a tener minutos importantes, hoy el ‘9’ carece de oportunidades y prácticamente está borrado.

En lo que va de la temporada 2026, Federico Girotti ha disputado 6 partidos de 10 posibles entre Liga 1 y Copa Libertadores. No tiene goles ni asistencias y uno de los motivos más relevantes por los que su lugar está en el banco de los suplentes se debe a la exclusividad de Paolo Guerrero como delantero titular, quien a sus 42 años sigue vigente y marcando la diferencia.

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Otro escenario tiene que ver con que Luis Ramos viene siendo la segunda opción de delantero central en cuanto a las planificaciones de Pablo Guede. Es más, cuando el atacante argentino tuvo chances de competir lo hizo más como un extremo por ambos lados y no en su posición habitual, así que por ahora el hincha de Alianza Lima no ha visto sus verdaderas condiciones en la cancha.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Federico Girotti se devaluó de 2 millones a 1.5 millones de euros según Transfermarkt.

se devaluó de 2 millones a según Transfermarkt. Alianza Lima pagó 1.6 millones de dólares por el 50% del pase del delantero argentino.

pagó 1.6 millones de dólares por el del pase del delantero argentino. Pablo Guede ha alineado al atacante en 6 de 10 partidos sin registrar goles.