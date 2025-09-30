Mr. Peet abrió su corazón con Alianza Lima e hizo pedido especial a jugador: “Quiero que recuperes…”

La reciente expulsión de Carlos Zambrano ha desatado una ola de comentarios y críticas, exponiendo al futbolista peruano a un escrutinio público sin precedentes. La afición de Alianza Lima, que alguna vez lo recibió con entusiasmo, hoy parece haber mermado su apoyo, reflejando el descontento generalizado.

Carlos Zambrano defendido por Mr. Peet

Sin embargo, en medio de este aluvión de reproches, una voz disonante emerge: la de Mr. Peet. Con una convicción inquebrantable, el reconocido comentarista deportivo ha salido en defensa del zaguero central, declarando: “El concepto futbolístico que yo tengo sobre Carlos Zambrano no va a cambiar. Yo creo que, está entre los mejores defensas que se ha puesto la camiseta de Alianza. Eso no va a cambiar y lo voy a atesorar siempre”.

Estas palabras no solo resaltan la lealtad de Mr. Peet hacia el jugador, sino que también subrayan su firme creencia en las capacidades de Zambrano, más allá de la coyuntura actual. Peter Arévalo, más allá de la defensa del futbolista, expresa un profundo anhelo por su recuperación. “Yo, más que matar a un jugador, menos de Alianza porque yo amo tanto a mi club que no lo voy a matar. Yo quiero que recuperes ese nivel que tuviste en gran parte del año, que te vuelvas a meter en la cabeza que eres el mejor jugador del fútbol peruano”, manifiesta Mr. Peet.

Carlos Zambrano respaldado por Mr. Peet. (Foto: X).

Mr. Peet confía en Carlos Zambrano

Dentro de las recientes declaraciones, se percibe una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por el momento que atraviesa Zambrano y esperanza de que este pueda reencontrarse con su mejor versión, esa que lo convirtió en una figura destacada del fútbol nacional. Es evidente que Mr. Peet, como una voz influyente en el universo blanquiazul, se desmarca de la corriente crítica que condena la irresponsabilidad de Carlos Zambrano en el campo.

Su postura va más allá del simple señalamiento; es un llamado a la redención, una petición sincera para que “El León” recupere su nivel óptimo. Esta recuperación, según Mr. Peet, no solo beneficiaría al jugador a nivel personal y profesional, sino que también sería crucial para el bienestar y el rendimiento del cuadro íntimo. Su perspectiva, cargada de sentimiento y un profundo amor por el club, resuena como un eco de apoyo en un mar de críticas, invitando a la reflexión sobre la importancia de la paciencia y el aliento en momentos de adversidad.