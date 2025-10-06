Es tendencia:
Mr. Peet perdió la cabeza y destrozó a tres jugadores de Alianza Lima por perder en Huánuco

La crítica dentro de Alianza Lima está a la orden del día. Esta vez fue Mr. Peet quien expuso a tres jugadores importantes del primer equipo.

El ambiente en Alianza Lima sigue siendo de profunda decepción y dolor, especialmente después de haber cedido el Torneo Clausura 2025 de manera tan prematura. La afición, y el propio equipo, son conscientes de que las posibilidades de alzarse con un título esta temporada se han esfumado, una realidad cruda que se hizo palpable con la reciente derrota en Huánuco. Un reflejo fiel de la inconsistencia que ha caracterizado al equipo en la Liga 1.

Enojado con los jugadores de Alianza Lima

Esta irregularidad, lejos de ser un hecho aislado, parece ser un síntoma de problemas más profundos que el club no ha logrado resolver. El análisis de Mr. Peet, reconocido comentarista deportivo, sobre los puntos más débiles de Alianza Lima en su enfrentamiento contra Alianza Universidad de Huánuco, ha resonado con fuerza entre la hinchada. Mr. Peet no dudó en señalar a jugadores clave, quienes por su trayectoria y rol en la selección, deberían ser pilares de seguridad y solvencia en el campo. Su crítica fue contundente:

“La pasividad con la que marca Alianza, no se supone que tenemos un 6 de la selección. No se supone que tenemos 2 centrales de la selección. Con el nivel de jugadores que tiene Alianza no puedes perder de esta manera, con la jerarquía de Alianza en esta oncena no te pueden hacer goles así”. Estas palabras no solo evidencian una falta de compromiso defensivo, sino que también ponen en tela de juicio el rendimiento de futbolistas que, por su experiencia y calidad, deberían marcar la diferencia. La expectativa de la afición es alta, y el ver a figuras de talla internacional caer en errores básicos es, sin duda, una de las mayores frustraciones.

Alianza Lima golpeado en lo emocional

Para el popular relator de L1 MAX, este ambiente de desmotivación en Alianza Lima podría tener sus raíces en la reciente eliminación en la Copa Sudamericana. La debacle internacional, sumada a la incapacidad de revertir la situación en el torneo local, ha creado un ciclo negativo. En este escenario, la gestión del director técnico, Néstor Gorosito, era crucial para levantar el ánimo y la confianza de sus futbolistas. Sin embargo, Mr. Peet sugiere que la situación es más compleja: “Algo pasa, puede haber un porcentaje importante desde lo emocional en que el equipo haya caído a partir de la eliminación en la Copa Sudamericana, pero lo de Garcilaso, fue antes del certamen”.

Esta última acotación es relevante, pues indica que los problemas de Alianza Lima no son únicamente una consecuencia de la eliminación en la Sudamericana, sino que ya existían antes, como lo demostró el partido contra Garcilaso. Esto sugiere una crisis más estructural, que va más allá de un golpe anímico puntual y que requiere una intervención profunda a nivel deportivo y psicológico para que el equipo pueda recuperar su identidad y su nivel competitivo. La presión sobre el cuerpo técnico y la directiva es inmensa, y la afición espera respuestas y, sobre todo, resultados que devuelvan la ilusión al pueblo blanquiazul.

