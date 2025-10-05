Hernán Barcos dejó inesperado mensaje tras la derrota de Alianza Lima: “Me da pena por el hincha…”

Alianza Lima volvió a perder por la Liga 1, una dura derrota por 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco. Uno de sus referentes no pudo evitar ver la tarjeta roja, yendo a los vestuarios antes de tiempo, por lo que claro, tras el encuentro fue buscado por la prensa para que pueda declarar.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos en este encuentro jugó como titular, pero el delantero argentino no pudo evitar irse expulsado antes de tiempo. El ‘pirata’ en su intento por cuidar el balón terminó dándole una fuerte patada a su rival de turno, lo que le terminó ocasionando la expulsión del partido. Dejando a los ‘blanquiazules’ con uno menos, lo que se tradujo en una derrota nueva.

Es por esa razón que el delantero fue buscado en el aeropuerto en busca de sus declaraciones. Como es de costumbre Barcos no se corrió antes las interrogantes de los periodistas, primero comenzó hablando de lo que fue el partido y de lo que deben corregir.

“No voy a hablar del arbitraje. Creo que de los resultados somos responsables nosotros, tenemos que trabajar casa adentro”, fue lo que comentó el delantero en un comienzo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Pero de lo que si habló un poco más es de como se está manejando el fútbol peruano, considerando que no se está tomando el camino correcto. Un mensaje directo a las cabezas que tiene la Liga 1 en este momento.

“Lo que sí me da mucha pena por el peruano, para dónde está yendo el fútbol peruano. Los líderes que tenemos son difíciles. Me da mucha pena por la gente, por la hinchada porque es muy pasional. El hincha va, acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Los números de Hernán Barcos este 2025

A pesar de los 41 años que ya suma Hernán Barcos, no deja de ser un delantero completo que siempre ayuda a su equipo y que en este caso, volvió a ser el goleador de Alianza Lima en el año. Algo que ya se viene repitiendo año tras año desde su llegada allá por el 2021.

En total son 40 los partidos que ha disputado el ‘Pirata’ a lo largo del 2025, con 13 goles, 5 asistencias y todo esto en 2315 minutos.

Habrá que esperar a conocer si con estos números la directiva de Alianza Lima considera mantenerlo en el plantel para el próximo año. Es una de las grandes dudas que existen, pues Paolo Guerrero también está buscando mantenerse en el equipo para retirarse la siguiente campaña.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de Alianza Lima furiosos contra Hernán Barcos tras derrota en Huánuco: “Irresponsabilidad gigante”