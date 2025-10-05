Tras perder ante Alianza UDH, dos jugadores podrían irse de Alianza Lima

La temporada de Alianza Lima ha ido de más a menos este año 2025, comenzaron siendo un equipo que desplegaba respeto donde fuera. Pero hoy en día ya no está demostrando esto en la misma Liga 1 y los resultados hablan por si solo. Ahora se ha conocido que podría incluso perder importantes piezas pensando en la siguiente campaña.

Publicidad

Publicidad

Resulta que hay 2 futbolistas que están siendo seguidos desde el extranjero, los ven con muy buenos ojos y pronto podrían dejar Alianza. Lo que terminaría siendo un golpe importante para lo que se les viene el próximo año. En donde tendrán que replantear un poco el plantel para volver a ser considerado un equipo que pueda generar respeto.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Alianza Universidad por el Torneo Clausura (Foto: Liga 1).

¿Qué jugadores podrían dejar Alianza Lima?

El primero de ellos es Alan Cantero, en este momento es uno de los jugadores que mejor está rindiendo en el equipo. Su adaptación en el esquema de Néstor Gorosito tardó un poco, pero se ha vuelto de los mejores en el plantel. Puede jugar por diversas posiciones, lo cual lo vuelve aun más valioso.

Publicidad

Publicidad

Según el medio Líbero, el atacante argentino viene siendo seguido por clubes de la Liga MX. No obstante, Alianza tiene una opción importante para mantenerlo en el plantel, esta es comprar su pase a Godoy Cruz. De esta forma podrá alargar su vínculo con el jugador de 27 años e incluso pensar en venderlo para un futuro.

Por otro lado, otro que también estaría viendo su futuro es Guillermo Viscarra. Si bien comenzó la temporada con muchas dudas y debido a esto muchos dudaron de su titularidad. Terminó siendo vital para la campaña internacional de los ‘blanquiazules’, no obstante podría marcharse ante la llegada de Pedro Gallese.

Publicidad

Publicidad

Mediante Kikai Scouting se conoció que el popular ‘Billy’ tendría ofertas de México y Estados Unidos. Su partida básicamente sería por la llegada del ‘Pulpo’, que se vocea termina contrato en el Orlando City y regresaría al Perú para la campaña que se viene.

Alianza Lima y un nuevo armado para el 2026

Con la temporada casi terminada debido a los malos resultados que ha obtenido a lo largo del año, los ‘blanquiazules’ tienen que pensar en el año 2026 en busca de tener un plantel que pueda competir contra Universitario de Deportes. Equipo que por ahora es el más regular y que esto le ha permitido ser el mejor hasta la fecha mediante partidos ganados.

Para igualar esto Alianza Lima tendrá que replantear mejor su objetivo y ver que zonas poder reforzar mejor. Pues hay algunos puestos que no están respondiendo al nivel que se esperaría.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de Alianza Lima furiosos contra Hernán Barcos tras derrota en Huánuco: “Irresponsabilidad gigante”