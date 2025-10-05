¡Enfocaron a Adrián Arregui! Críticas y burlas a L1 Max por brutal error en transmisión de Alianza UDH vs. Alianza Lima

Los hinchas de Alianza Lima expresaron su indignación este domingo durante el partido contra Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura, debido a una interrupción inesperada en la señal de L1 MAX, el canal oficial del fútbol peruano. En un momento crucial del encuentro, la transmisión fue abruptamente reemplazada por imágenes de un partido del equipo argentino Temperley.

L1 MAX falló en el Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Este fallo técnico intensificó el descontento de los aficionados, quienes ya habían manifestado quejas previas sobre la calidad del servicio, considerando que el alto costo de la suscripción no se justifica ante las fallas recurrentes. La frustración escaló rápidamente en redes sociales, donde los hinchas expresaron su enojo, por lo que percibieron como una falta de respeto y profesionalismo. La interrupción no solo privó a los televidentes de la acción en Huánuco, sino que el cambio repentino a un partido de la Primera Nacional de Argentina evidenció una desorganización en la programación del canal.

Un detalle peculiar que añadió confusión al incidente fue que, justo antes de la interrupción, la cámara enfocaba a Adrián Arregui, exfutbolista de Alianza Lima que actualmente juega en Temperley. Al cambiar la transmisión al fútbol argentino, Arregui fue captado en vivo con su nuevo equipo, una extraña coincidencia que dejó a los espectadores aún más desconcertados. Generando una serie de comentarios en las redes sociales, por este hecho que no tiene recuerdo inmediato en la mente del usuario nacional.

Todavía no hay respuesta de los responsables

Hasta el momento, ni L1 MAX ni las empresas de cable operadoras han emitido un comunicado oficial que explique la falla técnica o el motivo exacto del repentino cambio en la programación. Esta falta de transparencia ha generado una ola de indignación entre los abonados, quienes exigen soluciones inmediatas y garantías de un servicio ininterrumpido.

La situación ha reavivado el debate sobre la calidad de la transmisión de la Liga 1, un tema recurrente entre los aficionados al fútbol peruano. La interrupción del crucial partido de Alianza Lima, un equipo que garantiza una alta audiencia y un rating significativo, ha exacerbado el descontento. Los detalles de este incidente no pasaron desapercibidos para la prensa y los comentaristas deportivos, quienes rápidamente calificaron lo sucedido como un papelón para la organización y las empresas involucradas.