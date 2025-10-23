Alianza Lima ha confirmado la continuidad de Néstor Gorosito como su director técnico hasta el cierre de la temporada 2026, con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo. Este año, el equipo tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, la conferencia de prensa de renovación se vio empañada por nuevas y polémicas críticas del entrenador argentino al arbitraje local, interpretadas en redes sociales como una indirecta a Universitario de Deportes, su clásico rival.

Néstor Gorosito dejó una potente crítica

La controversia surgió cuando Gorosito, apodado ‘Pipo’, abordó el desempeño del equipo y las sanciones sufridas. El técnico expresó su frustración con el criterio arbitral, señalando una desproporción en las decisiones. “Hemos tenido muchas expulsiones. Vemos situaciones completamente diferentes con otros clubes y nosotros, y ustedes lo ven el día a día”, afirmó, alimentando el debate sobre un supuesto trato desigual en la Liga 1, especialmente a medida que se acerca el final del campeonato.

Néstor Gorosito entrenador de Alianza Lima. (Foto: X).

La crítica más fuerte de Gorosito se dirigió a la tecnología de videoarbitraje. Cuestionó su ineficacia: “Los árbitros es lógico que se equivocan, pero hay un VAR para decirle que se equivocan”. Para la hinchada blanquiazul, estas declaraciones refuerzan la idea de fallos sistémicos que perjudican a su club y, por ende, benefician a otros competidores directos en la lucha por el título.

¿Universitario beneficiado por los árbitros?

Aunque el técnico argentino evitó nombrar directamente a Universitario de Deportes, el contexto del torneo hizo que su mensaje resonara de inmediato en la tensa atmósfera del clásico. Con Universitario cerca de asegurar el tricampeonato nacional, cualquier alusión a una “ayuda arbitral” se dirige instantáneamente al líder del torneo, intensificando la histórica rivalidad en la recta final de la temporada.

La firme postura de Gorosito, quien ya cuenta con un historial de críticas y sanciones por sus quejas contra el arbitraje peruano, genera un clima de alta presión para los colegiados que dirijan los partidos decisivos. Su estrategia parece buscar un escrutinio más estricto sobre las decisiones que podrían influir en el desenlace del campeonato, al mismo tiempo que protege a su plantilla de la frustración por los resultados adversos a nivel local.

Alianza Lima se la juega con Néstor Gorosito

La renovación de Gorosito garantiza estabilidad en el banquillo aliancista para el próximo año, pero su reciente declaración ha reavivado la rivalidad más intensa del fútbol peruano. Con el entrenador ratificado, la expectativa se centra no solo en el desempeño de Alianza Lima, sino también en cómo responderá el arbitraje nacional a esta nueva ola de señalamientos en las cruciales jornadas que restan para definir al campeón.