Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

El nuevo guiño de Luis Advíncula a Alianza Lima tras posible salida de Boca Juniors

El lateral nacional sorprendió con gesto al ser consultado sobre la posibilidad de que llegue al equipo de La Victoria.

Por Nicole Cueva

Luis Advíncula habló sobre posible llegada a Alianza Lima tras rumores de salida de Boca Juniors.
© Composición Bolavip PerúLuis Advíncula habló sobre posible llegada a Alianza Lima tras rumores de salida de Boca Juniors.

En medio de las especulaciones sobre posibles salidas y refuerzos del cuadro ‘íntimo’ para la temporada 2026, uno de los nombres que más destaca es el de Luis Advíncula.

Publicidad

Aunque aún mantiene contrato con Boca Juniors, todo indica que el equipo argentino no descartaría una negociación que le genere ingresos económicos por el futbolista peruano.

En las últimas semanas, el ‘Rayo’ ha sido protagonista de múltiples portadas en nuestro país, especialmente por la posibilidad de que llegue al equipo de La Victoria. A esto se le suma que se especuló acerca del costo del defensor, aunque estas versiones fueron desmentidas por Franco Navarro Mandayo.

¿Luis Advíncula fichará por Alianza Lima?

Los rumores sobre un posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima han cruzado fronteras y también han sido tema en los medios de Buenos Aires, que lo relacionan con un posible regreso a Perú. Sin embargo, hasta el momento no se había escuchado la opinión del propio jugador sobre el tema.

Publicidad

Fue durante una entrevista con Luis Guadalupe en su programa ‘La fe del Cuto’, donde ‘Lucho’ puso fin a las especulaciones y habló abiertamente sobre su futuro de cara a la siguiente temporada.

En el avance, el ‘Cuto’ le preguntó sobre su posible fichaje por el elenco ‘blanquiazul’: “Te traje un presente y quiero consultarte, ¿Qué hay de cierto en los rumores que indican que volverás a Perú para jugar en Alianza Lima? ¿Es verdad eso?”, señaló el exfutbolista.

La reacción de Advíncula fue de evidente sorpresa, pero ahora queda esperar la respuesta completa que dará en el programa completo, el cual se transmitirá a través de YouTube.

Publicidad
Luis Advíncula
Reacción de Luis Advíncula ante pregunta de Luis Guadalupe sobre Alianza Lima (Captura ‘La fe del Cuto’)

Sobre la posibilidad de que vuelva a Sporting Cristal

Por otro lado, Sporting Cristal también ha surgido como posible destino para Luis Advíncula, quien en varias ocasiones ha manifestado su afecto por la institución ‘rimense’.

Según reveló Rodrigo Rebagliati en su programa ‘Los Reba’, “hay una intención de salir de Boca y evaluar todas las opciones”. Lo primero que mencionó fue “con el primero con el que nos sentamos a hablar es con Cristal”. No obstante, las elevadas demandas económicas del jugador habrían detenido las negociaciones.

Publicidad
Mientras Alianza Lima se interesa en Luis Advíncula, Mr. Peet confirma a los extranjeros que seguirán: “Los únicos 3 que…”

ver también

Mientras Alianza Lima se interesa en Luis Advíncula, Mr. Peet confirma a los extranjeros que seguirán: “Los únicos 3 que…”

¡Escándalo en Boca Juniors! Fuerte denuncia contra Luis Advíncula por causar un choque y fuga en Argentina

ver también

¡Escándalo en Boca Juniors! Fuerte denuncia contra Luis Advíncula por causar un choque y fuga en Argentina

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Dirigió Alianza Lima, le fue terrible, pero ahora podría llegar a Boca Juniors
Alianza Lima

Dirigió Alianza Lima, le fue terrible, pero ahora podría llegar a Boca Juniors

Denuncia contra Advíncula por causar un choque y fuga en Argentina
Peruanos en el exterior

Denuncia contra Advíncula por causar un choque y fuga en Argentina

Alianza mandó mensaje a Boca por Advíncula
Liga 1

Alianza mandó mensaje a Boca por Advíncula

La reacción del Kun Agüero ante la particular invitación de Paolo Guerrero
Copa Libertadores

La reacción del Kun Agüero ante la particular invitación de Paolo Guerrero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo