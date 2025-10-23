El nuevo guiño de Luis Advíncula a Alianza Lima tras posible salida de Boca Juniors

En medio de las especulaciones sobre posibles salidas y refuerzos del cuadro ‘íntimo’ para la temporada 2026, uno de los nombres que más destaca es el de Luis Advíncula.

Aunque aún mantiene contrato con Boca Juniors, todo indica que el equipo argentino no descartaría una negociación que le genere ingresos económicos por el futbolista peruano.

En las últimas semanas, el ‘Rayo’ ha sido protagonista de múltiples portadas en nuestro país, especialmente por la posibilidad de que llegue al equipo de La Victoria. A esto se le suma que se especuló acerca del costo del defensor, aunque estas versiones fueron desmentidas por Franco Navarro Mandayo.

¿Luis Advíncula fichará por Alianza Lima?

Los rumores sobre un posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima han cruzado fronteras y también han sido tema en los medios de Buenos Aires, que lo relacionan con un posible regreso a Perú. Sin embargo, hasta el momento no se había escuchado la opinión del propio jugador sobre el tema.

Fue durante una entrevista con Luis Guadalupe en su programa ‘La fe del Cuto’, donde ‘Lucho’ puso fin a las especulaciones y habló abiertamente sobre su futuro de cara a la siguiente temporada.

En el avance, el ‘Cuto’ le preguntó sobre su posible fichaje por el elenco ‘blanquiazul’: “Te traje un presente y quiero consultarte, ¿Qué hay de cierto en los rumores que indican que volverás a Perú para jugar en Alianza Lima? ¿Es verdad eso?”, señaló el exfutbolista.

La reacción de Advíncula fue de evidente sorpresa, pero ahora queda esperar la respuesta completa que dará en el programa completo, el cual se transmitirá a través de YouTube.

Reacción de Luis Advíncula ante pregunta de Luis Guadalupe sobre Alianza Lima (Captura ‘La fe del Cuto’)

Sobre la posibilidad de que vuelva a Sporting Cristal

Por otro lado, Sporting Cristal también ha surgido como posible destino para Luis Advíncula, quien en varias ocasiones ha manifestado su afecto por la institución ‘rimense’.

Según reveló Rodrigo Rebagliati en su programa ‘Los Reba’, “hay una intención de salir de Boca y evaluar todas las opciones”. Lo primero que mencionó fue “con el primero con el que nos sentamos a hablar es con Cristal”. No obstante, las elevadas demandas económicas del jugador habrían detenido las negociaciones.

