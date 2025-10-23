Es tendencia:
La reacción del Kun Agüero ante la particular invitación de Paolo Guerrero

En el último partido por Copa Libertadores, Paolo Guerrero fue protagonista junto al Kun Agüero. Quien quedó sorprendido, por una invitación.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paolo Guerrero invitó al Kun Agüero y así fue su reacción.
La reciente transmisión de la Copa Libertadores, a cargo de Sergio ‘Kun’ Agüero y el streamer argentino Coscu en ESPN, se volvió viral por un inesperado encuentro. Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima y figura histórica del fútbol peruano, fue el invitado de lujo. Durante la noche del miércoles, la interacción entre ambos futbolistas generó gran expectativa, especialmente por una invitación que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Paolo Guerrero cercano al Kun Agüero

En un momento espontáneo de la transmisión, el ‘Depredador’ extendió una cordial invitación al ‘Kun’: “Te voy a invitar a Perú. Si te animas, un día ven a Perú para que veas a Alianza Lima. Es el más grande del Perú”, expresó Guerrero, invitando a Agüero a presenciar un partido en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Sergio Agüero y su último equipo: Barcelona. (Photo by David Ramos/Getty Images)

La respuesta del campeón del mundo fue inmediata y entusiasta. Agüero aceptó la propuesta con su característico ánimo: “Dale, dale, dale, dale. ¡Cuando quieras! Me encantaría”, mostrando un claro interés en visitar el país y compartir un momento junto al delantero peruano. Esta aceptación desató una ola de entusiasmo entre los aficionados peruanos que seguían la transmisión en vivo.

No sería su primera vez en el Perú

Es importante recordar que esta no sería la primera vez que Sergio Agüero pisa suelo peruano. El exjugador del Manchester City ha estado en Lima en varias ocasiones como parte de la Selección Argentina, participando en duelos de Eliminatorias Sudamericanas contra la ‘Blanquirroja’. Este detalle añade un toque nostálgico a la reciente invitación.

El gesto de Paolo Guerrero, quien actualmente juega para el club ‘blanquiazul’, es interpretado como un esfuerzo por acercar figuras internacionales al fútbol peruano y, en particular, a Alianza Lima. La posibilidad de que el ‘Kun’ Agüero cumpla su palabra y visite Matute genera gran expectativa entre la hinchada aliancista y el público deportivo en general, que sueña con ver a la leyenda argentina en el coloso victoriano.

¿Agüero vendrá al Perú prontamente?

La invitación de Guerrero y la respuesta positiva de Agüero se suman a los momentos destacados que surgen de estas interacciones entre futbolistas en plataformas digitales. Más allá del resultado del partido de Libertadores, este episodio se convirtió en la noticia del día, dejando la promesa de un futuro encuentro en Perú entre dos grandes figuras del fútbol sudamericano.

Manuel Alejandro Carranza Salas
