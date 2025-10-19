Desde Brasil: el delantero de 300 mil euros que sería el primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026

Mientras Alianza Lima se prepara para una nueva jornada del Torneo Clausura 2025, desde la directiva empiezan a tomar la iniciativa de reforzar la plantilla pensando en la siguiente temporada y ya existe un nombre en específico que podría arribar nuevamente a Matute. Así es, hablamos de un delantero que llegaría directamente desde Brasil y que a la vez ya sabe muy bien lo que es defender la camiseta blanquiazul.

Nos referimos a Aldair Rodríguez, atacante peruano que en la actualidad milita en el Amazonas FC del Brasileirão B y que desde ahora estaría dentro de las planificaciones del área deportiva de Alianza Lima. Dicho esto, es importante mencionar y destacar que no llegaría al equipo como titular fijo ni nada por el estilo, sino como alternativa en el ataque al conocer muy bien sus características de juego y que puede moverse incluso por cualquiera de los extremos.

Fuente: Amazonas FC

Esta información fue revelada recientemente por el comunicador deportivo Carlos Panez durante el programa radial ‘Exitosa Deportes‘ en una clara señal de que Alianza Lima vienen buscando y examinando posibilidades de fichaje en la zona ofensiva. Sabiendo que Aldair Rodríguez termina contrato con Amazonas FC en diciembre de este año 2025 y que además es hincha de los colores blanquiazules, no hay duda de que sería un plus una situación como tal.

Los detalles sobre el posible regreso de Aldair Rodríguez a Alianza Lima de cara al 2026

“Aldair Rodríguez podría regresar a Alianza Lima, es lo que me he podido enterar. Es el famoso cuarto delantero del que muchos hablan, pero en principio viene para ser extremo. No llega como un delantero estelar, sino para completar. Si necesitan un ‘9’”; informó el periodista Carlos Panez, aunque a la vez dejó muy en claro que este posible arribo no cerraría la puerta para que otro delantero del extranjero también pueda ser uno de los refuerzos en el club de cara al 2026.

Es muy probable que el atacante nacional de 31 años interese en Alianza Lima por su versatilidad de juego que serviría de mucho en el esquema de un Néstor Gorosito que por el momento se quedaría en el club. Por otro lado, Aldair Rodríguez sabe lo que significa jugar en Matute ya que se formó en dichas divisiones menores y su última etapa en el plantel fue en la temporada 2023, en donde por cierto jugó 36 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias.

¿Cuánto cuesta Aldair Rodríguez actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Aldair Rodríguez tiene una cotización internacional de 300 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.2 millones. Con contrato en Amazonas FC del Brasileirão B hasta el término de este año 2025, veremos si es que finalmente se concreta la posibilidad de que pueda regresar a Alianza Lima pensando en la temporada 2026 para buscar un nuevo título nacional en el barrio de Matute.

Fuente: Transfermarkt

