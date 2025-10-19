“Está en evaluación”: Mr. Peet confirmó cuál será el futuro de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Prácticamente con una temporada más sin conseguir títulos, ahora Alianza Lima se alista para disputar lo que resta del Torneo Clausura 2025 con el único objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Además, no perdamos de vista que desde la directiva ya podrían ir viendo opciones de renovaciones, fichajes y salidas de jugadores. Uno de los que se habla bastante en el último es Pablo Ceppelini, aunque ahora ya se podría conocer qué pasará con su futuro.

El arribo de Pablo Ceppelini a Alianza Lima se dio para la presente temporada y podríamos decir que llegó entre bombos y platillos. Proveniente de Atlético Nacional de Colombia y con un cartel de ser figura, el volante uruguayo no ha terminado de redondear una buena temporada en Matute. Es cierto que aún quedan algunas jornadas de competencia, pero al día de hoy ni siquiera se ganó un puesto fijo en las planificaciones estelares de Néstor Gorosito.

Frente a este panorama de total incertidumbre, recientemente fue el comunicador deportivo Peter Arévalo quien reveló algunas cuestiones de lo que podría esperarle a Pablo Ceppelini en Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Su vínculo contractual culmina este año y entre líneas se pudo entender que la directiva blanquiazul está analizando si continuar o no con los servicios del uruguayo, a quien por cierto todavía no le habrían comentado ninguna novedad.

Los detalles sobre el futuro cercano de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

“Surgió el rumor de que Ceppelini podría quedarse. A Ceppelini, Cantero y Enrique se les vence el contrato a fin de año. Los únicos extranjeros seguros para la próxima temporada son Castillo, Gaibor y Viscarra”; comentó en primera instancia Peter Arévalo durante la última edición del programa deportivo ‘A Presión Radio’ respecto a lo que sería el futuro cercano del volante uruguayo en Alianza Lima, además de destacar a los únicos foráneos confirmados.

Siguiendo en esta misma línea, el popular Mr. Peet dio mayores certezas sobre lo que podría esperarle al charrúa de 34 años. “La diferencia entre Ceppelini con Cantero y Enrique es que, para que Enrique y Cantero se queden tienen que hacer opción de compra. En el caso de Ceppelini, hicimos la averiguación y nos dijeron que todo el plantel está en evaluación. Obviamente a nivel institucional nadie va a decir que este se irá o no. Lo que quiere la institución es que todos terminen de la mejor manera la temporada”.

Los números y estadísticas de Pablo Ceppelini con Alianza Lima en este 2025

A falta de algunas jornadas para que termine el Torneo Clausura 2025, Pablo Ceppelini ha vestido la camiseta de Alianza Lima durante 29 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Hasta el momento lleva 3 goles y 4 asistencias sumando un total de 1.651 minutos de competencia. Es importante recordar que estuvo sancionado por Conmebol y no pudo competir 4 largos meses. Pese a ello, la irregularidad en su juego y algunos asuntos extradeportivos lo marginaron de las buenas versiones que mostró a inicios de la campaña.

