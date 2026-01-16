“Nunca dudé y nunca dudaré”: así fue el descargo de Sergio Peña tras ser blanco de burlas en Alianza Lima

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores de Alianza Lima más criticados en el último tiempo, Sergio Peña lidera dicho ranking. Por si no fuera suficiente, el blooper cometido ante Unión por la Serie Río de la Plata 2026 lo dejó aún más en evidencia y por ello es que ahora aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje hacia sus detractores que hoy en día lo tienen como blanco de burlas.

Entre otro de los aspectos por los que Sergio Peña estuvo en el ojo de la tormenta, tenemos que mencionar esa especie de altercado con Pablo Guede durante el mismo partido frente a Unión. El DT argentino le reclamó jugar para adelante en lugar de retroceder tanto el balón y armó una ola de críticas en el ámbito deportivo local. Bueno, el ’10’ no se quedó callado y así respondió.

“Mis padres me criaron bien, se mataron por mis hermanos y por mí. Mi abuela luchó y lucha cada día por todos nosotros y mi familia nunca me dio la espalda. Mi hija tiene una buena educación. Mi novia y yo somos felices viviendo, superando etapas y metas. Cada día me enamoro más de la vida, de lo que me da y de lo que me quita”; comentó en primera instancia Sergio Peña en ‘Instagram‘.

Sergio Peña asegura que trabaja constantemente para salir del mal momento

Por más que esté pasando por un momento complicado ahora que representa ser el ’10’ de Alianza Lima y que las críticas le llueven prácticamente cada vez que toca el balón en un campo de juego, Sergio Peña asegura que trabaja muy parejo para justamente mejorar ya que cada situación tiene un propósito en especial. Así lo entiende y a la vez lo deja entender por medio de su más reciente mensaje.

“La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito. Cuando haces las cosas con el corazón y la mente todo siempre se resuelve. Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor. No me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue. No me desespero, pero sí lo espero. Y cuando ese momento llegue seré feliz con mi familia y con quien me golpeó, me humilló y se burló porque sin ellos no lo voy a lograr”; finalizó.

La prueba de fuego que se le viene a Sergio Peña con Alianza Lima

En el marco de la Serie Río de la Plata 2026, Alianza Lima disputará su último partido internacional en la previa del inicio de la Liga 1 y será frente a Colo Colo el próximo domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Veremos si Sergio Peña arranca de titular o en todo caso es una opción de recambio dentro de las planificaciones de Pablo Guede, pero de todas maneras será una buena oportunidad para que el volante empiece a mejorar.

