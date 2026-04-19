Pablo Guede le regaló una clase magistral a Javier Rabanal luego de la goleada de Alianza Lima

El fútbol peruano presenció un contraste total de liderazgos tras el histórico 8-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC. Pablo Guede no solo ganó en la cancha, sino que dio una lección de gestión de grupo en la sala de prensa.

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Mientras el técnico argentino optó por la humildad, sus palabras resonaron como una respuesta indirecta a la crisis de comunicación en Universitario. La diferencia entre proteger al jugador y exponerlo quedó marcada ante todo el país.

Guede prioriza el mérito de sus jugadores

En lugar de atribuirse el éxito táctico, Guede fue enfático al decir que los futbolistas son los únicos protagonistas. “No soy yo, son los jugadores”, sentenció el DT íntimo para cerrar cualquier intento de personalismo tras la goleada.

Esta postura refuerza la unión del vestuario en Matute. Al acreditar el resultado al “trabajo en silencio”, el entrenador asegura que el grupo se mantenga enfocado y motivado para los próximos retos de la Liga 1.

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La presión de ser campeón en Alianza Lima

Guede también dio una cátedra sobre cómo manejar la exigencia de un club grande. Para él, la presión por el título es una “cláusula” implícita que debe disfrutarse y trabajarse día a día con humildad.

Este enfoque dista mucho de lo visto en la acera de enfrente con Javier Rabanal. Mientras el DT de la “U” usó la ironía para cuestionar a su plantel, Guede utiliza la responsabilidad del cargo para elevar el nivel de compromiso de sus dirigidos.

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Una lección de liderazgo ante Javier Rabanal

La comparación es inevitable para la prensa y la hinchada. La “clase magistral” de Guede radica en entender que el entrenador es un facilitador y no un verdugo de sus propios jugadores frente a los micrófonos.

El manejo de las declaraciones post-partido podría ser el factor que defina el futuro de ambos proyectos. Alianza Lima hoy luce sólido y unido, mientras que el discurso de Rabanal parece haber dejado grietas difíciles de cerrar en el equipo crema.

DATOS CLAVE

Alianza Lima goleó históricamente 8-0 a Cusco FC bajo la dirección de Pablo Guede.

El técnico Pablo Guede atribuyó el éxito al trabajo de sus jugadores y vestuario.

El entrenador Javier Rabanal de Universitario cuestionó a su plantel con ironía tras recientes resultados.