Pablo Guede no toleró lo que hicieron Renzo Garcés y Paolo Guerrero en pleno Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Alianza Lima no pudo sacar un resultado positivo en su estreno y perdió 1-0 frente a 2 de Mayo en su visita a Paraguay, en lo que fue el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.
El conjunto local, que disputaba por primera vez este certamen internacional, mostró carácter hasta el final y logró marcar el tanto del triunfo a los 85 minutos. Un resultado amargo para el equipo dirigido por Pablo Guede, que no logró afianzarse durante el encuentro y dejó pasar la oportunidad de llegar con ventaja a la vuelta en Matute.
¿Qué pasó con Renzo Garcés y Paolo Guerrero?
La derrota de Alianza Lima desató una ola de críticas en redes sociales, y gran parte de los cuestionamientos apuntaron contra el estratega ‘blanquiazul’. Muchos consideran que se equivocó en la conformación del once inicial, dejando a varios habituales titulares en el banco de suplentes.
Incluso, durante el compromiso se pudo evidenciar la incomodidad de Pablo Guede, quien se vio en la obligación de llamarle la atención a Renzo Garcés en medio del partido.
Todo ocurrió durante la pausa de rehidratación, cuando el defensor conversaba con Guerrero para entregarle la cinta de capitán y no seguía las indicaciones del entrenador.
Al notar dicha situación, Guede levantó la mirada, lo reprendió en el acto e incluso lo expuso con un comentario en tono burlón. “Dale boludo, con esa boludez”, expresó.
ver también
¡Inesperado! Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026: resumen y goles
¿Qué se viene para Alianza Lima?
Todo indica que el ambiente interno en Alianza Lima quedó tenso tras la derrota, aunque el plantel deberá volver a enfocarse y dar vuelta la página pensando en la revancha. El equipo regresará al país este martes y, pese a que deberá prepararse para su compromiso por la Liga 1, el duelo ante 2 de Mayo en Matute aparece como una prioridad.
El calendario está cargado para el cuadro ‘íntimo’, que este fin de semana jugará ante Comerciantes Unidos y, pocos días después, volverá a presentarse para medirse con 2 de Mayo en un partido que promete mucha intensidad. Una eliminación en la primera ronda de la Libertadores significaría un impacto fuerte para el club.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores.
- El entrenador Pablo Guede reprendió públicamente al defensor Renzo Garcés durante el partido.
- El conjunto local anotó el gol de la victoria en el minuto 85.