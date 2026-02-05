Pablo Guede no toleró lo que hicieron Renzo Garcés y Paolo Guerrero en pleno Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Alianza Lima no pudo sacar un resultado positivo en su estreno y perdió 1-0 frente a 2 de Mayo en su visita a Paraguay, en lo que fue el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.

El conjunto local, que disputaba por primera vez este certamen internacional, mostró carácter hasta el final y logró marcar el tanto del triunfo a los 85 minutos. Un resultado amargo para el equipo dirigido por Pablo Guede, que no logró afianzarse durante el encuentro y dejó pasar la oportunidad de llegar con ventaja a la vuelta en Matute.

¿Qué pasó con Renzo Garcés y Paolo Guerrero?

La derrota de Alianza Lima desató una ola de críticas en redes sociales, y gran parte de los cuestionamientos apuntaron contra el estratega ‘blanquiazul’. Muchos consideran que se equivocó en la conformación del once inicial, dejando a varios habituales titulares en el banco de suplentes.

Incluso, durante el compromiso se pudo evidenciar la incomodidad de Pablo Guede, quien se vio en la obligación de llamarle la atención a Renzo Garcés en medio del partido.

Todo ocurrió durante la pausa de rehidratación, cuando el defensor conversaba con Guerrero para entregarle la cinta de capitán y no seguía las indicaciones del entrenador.

Al notar dicha situación, Guede levantó la mirada, lo reprendió en el acto e incluso lo expuso con un comentario en tono burlón. “Dale boludo, con esa boludez”, expresó.

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Todo indica que el ambiente interno en Alianza Lima quedó tenso tras la derrota, aunque el plantel deberá volver a enfocarse y dar vuelta la página pensando en la revancha. El equipo regresará al país este martes y, pese a que deberá prepararse para su compromiso por la Liga 1, el duelo ante 2 de Mayo en Matute aparece como una prioridad.

El calendario está cargado para el cuadro ‘íntimo’, que este fin de semana jugará ante Comerciantes Unidos y, pocos días después, volverá a presentarse para medirse con 2 de Mayo en un partido que promete mucha intensidad. Una eliminación en la primera ronda de la Libertadores significaría un impacto fuerte para el club.

