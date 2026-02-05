Es tendencia:
Pablo Guede no toleró lo que hicieron Renzo Garcés y Paolo Guerrero en pleno Alianza Lima vs. 2 de Mayo

El técnico argentino sorprendió al perder los papeles con jugadores del cuadro 'íntimo'. Conoce qué fue lo que sucedió.

Por Nicole Cueva

Pablo Guede explotó contra Garcés y Guerrero
Alianza Lima no pudo sacar un resultado positivo en su estreno y perdió 1-0 frente a 2 de Mayo en su visita a Paraguay, en lo que fue el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.

El conjunto local, que disputaba por primera vez este certamen internacional, mostró carácter hasta el final y logró marcar el tanto del triunfo a los 85 minutos. Un resultado amargo para el equipo dirigido por Pablo Guede, que no logró afianzarse durante el encuentro y dejó pasar la oportunidad de llegar con ventaja a la vuelta en Matute.

¿Qué pasó con Renzo Garcés y Paolo Guerrero?

La derrota de Alianza Lima desató una ola de críticas en redes sociales, y gran parte de los cuestionamientos apuntaron contra el estratega ‘blanquiazul’. Muchos consideran que se equivocó en la conformación del once inicial, dejando a varios habituales titulares en el banco de suplentes.

Incluso, durante el compromiso se pudo evidenciar la incomodidad de Pablo Guede, quien se vio en la obligación de llamarle la atención a Renzo Garcés en medio del partido.

Todo ocurrió durante la pausa de rehidratación, cuando el defensor conversaba con Guerrero para entregarle la cinta de capitán y no seguía las indicaciones del entrenador.

Al notar dicha situación, Guede levantó la mirada, lo reprendió en el acto e incluso lo expuso con un comentario en tono burlón. “Dale boludo, con esa boludez”, expresó.

¡Inesperado! Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Todo indica que el ambiente interno en Alianza Lima quedó tenso tras la derrota, aunque el plantel deberá volver a enfocarse y dar vuelta la página pensando en la revancha. El equipo regresará al país este martes y, pese a que deberá prepararse para su compromiso por la Liga 1, el duelo ante 2 de Mayo en Matute aparece como una prioridad.

El calendario está cargado para el cuadro ‘íntimo’, que este fin de semana jugará ante Comerciantes Unidos y, pocos días después, volverá a presentarse para medirse con 2 de Mayo en un partido que promete mucha intensidad. Una eliminación en la primera ronda de la Libertadores significaría un impacto fuerte para el club.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores.
  • El entrenador Pablo Guede reprendió públicamente al defensor Renzo Garcés durante el partido.
  • El conjunto local anotó el gol de la victoria en el minuto 85.
